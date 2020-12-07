BCS Express не ожидает от акций Роснефти опережающей динамики котировок в настоящее время

Опережающей динамики котировок от акций "Роснефти" в настоящее время не ожидается, говорится в комментарии BCS Express.

"Компания сильно снизила объемы обратного выкупа акций в последние недели из-за сильного роста цены бумаг. Ранее мы отмечали, что как только стоимость акции превысила 400 руб. фактические покупки прекратились - в частности за неделю с 23 по 27 ноября не было проведено ни одной сделки", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Также эксперты напоминают, что на прошлой неделе покупки возобновились, причем средняя цена приобретения бумаг была около 445 руб. - сильно выше отмеченных 400 руб. 3 декабря прошло заседание совета директоров "Роснефти", на котором было принято решение о продлении программы обратного выкупа акций до конца 2021, а также, возможно, были пересмотрены параметры выкупа. Как вариант, условная граница, выше которой buyback останавливается была сдвинута. Это могло позволить вновь проводить обратный выкуп.

"Тем не менее, объемы выкупа остаются крайне низкими. Для сравнения в конце октября начале ноября за неделю приобреталось акций более чем на $25 млн против $0,1 млн сейчас. То есть поддержка фактора buyback для котировок сильно снизилась, а значит, и опережающей динамики акций "Роснефти" относительно отраслевых конкурентов сейчас ожидать сложно", - делают вывод эксперты BCS Express.

Роснефть возобновила обратный выкуп акций после недельного перерыва и с 30 ноября по 4 декабря приобрела 13 тыс. бумаг. Средневзвешенная цена бумаг составляла $5,83 за акцию (примерно 445 руб.). Общий объем выкупа за неделю составил $0,1 млн.

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