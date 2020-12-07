Инвесторы вкладываются в промышленные металлы в расчете на рост активности обрабатывающей промышленности - ITI Capital

Инвесторы вкладываются в промышленные металлы, в частности, медь и никель, делая ставки на то, что одобрение вакцин от коронавируса и программы стимулирования экономики повысят активность обрабатывающей промышленности в рамках восстановления мировой экономики, говорится в комментарии ITI Capital.

Цены на медь поднялись до максимума за почти восемь лет. Железная руда, из которой производят сталь, вошла в число лидеров роста в 2020 г. Другие сырьевые товары, в частности, алюминий и цинк, подорожали примерно на 15% с конца сентября и на 40% - с середины мая, констатируют эксперты инвесткомпании.

"Рост цветных металлов был обусловлен в том числе хорошей статистикой из Китая и США по обрабатывающей промышленности, а также новостями о переговорах по пакету стимулирующих мер. Акции производителей металлов, включая Freeport-McMoRan Inc., выросли в четыре раза с мартовских минимумов. Чистый импорт рафинированной меди в КНР в этом году может вырасти до рекордных 4,4 млн т в этом году", - отмечается в комментарии ITI Capital.

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