Рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне уменьшения интереса к риску и дешевеющей нефти

Москва. 7 декабря. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам и дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,19-74,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,28 руб./$1 (+23,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 90,07 руб./EUR1 (+27 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,07 копейки к уровню закрытия пятницы, до 81,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,21 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 19,18 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов в условиях уменьшения интереса инвесторов к риску и дешевеющей нефти. Участники рынка не спешат проявлять активность на опасениях ухудшения отношений между США и Китаем после сообщений, что США готовятся ввести санкции в отношении более чем десятка китайских чиновников.

На прошлой неделе министерство обороны США добавило еще четыре китайские компании в санкционный список "военных компаний": China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Все они подозреваются американской разведкой в сотрудничестве с военным руководством КНР.

Тем временем, объем китайского экспорта в ноябре вырос по итогам шестого месяца подряд на фоне восстановления глобального спроса после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами.

Экспорт в долларовом выражении подскочил на 21,1% относительного того же месяца прошлого года - максимальными темпами с февраля 2018 года - до $268,07 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Эксперты в среднем ожидали повышения на 12%, сообщает Trading Economics. В октябре объем китайского экспорта повысился на 11,4%.

Профицит торгового баланса Китая в прошлом месяце увеличился до $75,42 млрд - максимума с начала расчета этих данных в январе 1981 года - по сравнению с $37,18 млрд годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $53,5 млрд, в октябре он составил $58,44 млрд.

В свою очередь, количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 245 тыс., минимальными темпами с мая, свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные в пятницу. Безработица понизилась до 6,7% по сравнению с 6,9% в октябре. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест в ноябре на 469 тыс. и снижения безработицы до 6,8%, сообщает Trading Economics.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что переговоры о новых мерах поддержки американской экономики "набирают обороты" и что данные по рынку труда дают Конгрессу больше оснований действовать.

Днем ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил о возможности достижения компромисса по новым стимулам, поскольку позиции демократов и республиканцев сближаются.

На минувшей неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд, что больше предложенного республиканцами пакета объемом $500 млн, но значительного меньше предложения демократов в $2 трлн. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать новое предложение как основу переговоров.

Цены на нефть, завершившие торги в пятницу на максимумах с марта, опускаются в понедельник на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира.

Будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. Большинство граждан США, вероятно, сможет получить вакцину до второго квартала 2021 года, пишет агентство Bloomberg.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в понедельник снизилась на 0,45% - до $49,03 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,58% - до $45,99 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 1,6%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики.

Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн баррелей в сутки, как планировалось, а только на 0,5 млн баррелей в сутки.