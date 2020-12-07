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Главная / Мнения аналитиков / Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-74,6 руб./$1 - "Универ Капитал"
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07 декабря 2020 года 10:27
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-74,6 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,5-74,6 руб./$1 и на уровне 89,6-90,7 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Рекордное с начала осени этого года укрепление рубля обусловлено ростом нефтяных котировок и общей стабилизацией международных рынков на фоне появления вакцин от коронавируса и надежд на быстрое восстановление глобальной экономики, - отмечает Тузов. - Кроме того, курс отечественной валюты поддерживает интерес инвесторов к рисковым активам, в том числе и рублевых". Также эксперт отмечает, что после решения ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти в 2021 году (на 0,5 млн баррелей в сутки ежемесячно, начиная с января) нефтяные котировки демонстрируют рост, а для инвесторов это решение стало сигналом, что альянс позитивно расценивает перспективы восстановления спроса на энергоносители. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,86% и составила 49,13 долларов за баррель. Цена январских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 0,9% и составила 46,05 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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