Возможна коррекция рубля к уровням 75-75,50 руб./$1 - "Открытие Брокер"

Возможна коррекция рубля к уровням 75-75,50 руб./$1 в понедельник, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

"Пара USD/RUB в пятницу закрылась ниже 200-дневной скользящей средней впервые с 19 февраля. На фоне минорных настроений на азиатских фондовых площадках, а также на фоне снижения цен на нефть российской валюте будет трудно закрепиться ниже 74 руб./$1, поэтому мы не исключаем технически назревшей коррекции в область 75-75,50 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии компании.

Рубль по итогам прошедшей недели занял четвертое место (+2,44%) в списке лидеров роста к доллару в сегменте валют развивающихся рынков, уступив колумбийскому песо и бразильскому реалу, которые подорожали более чем на 4%, а также чилийскому песо (+3%), отмечает Шульгин. При этом лидером снижения в сегменте Emerging Markets стало аргентинское песо (-0,7%).

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