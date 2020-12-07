Рубль может подешеветь до уровня 74,5 руб./$1 в понедельник - Sberbank CIB

Рубль может подешеветь до уровня 74,5 руб./$1 в понедельник, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Большого количества событий в первый день недели не ожидается, отмечают эксперты Sberbank CIB. Коррекция доллара США после его падения на прошлой неделе может продолжиться в понедельник. В этих условиях рубль может умеренно подешеветь - до 74,5 руб./$1 - после мощного роста на прошлой неделе, считают в Sberbank CIB.

Фьючерсы на американские индексы движутся разнонаправленно в понедельник утром, цена на нефть корректируется. На этом фоне аналитики Sberbank CIB ожидают нейтральной динамики российского рынка акций, не исключён его рост на фоне начавшейся в стране вакцинации от COVID-19.

По оценкам экспертов Sberbank CIB, котировки нефти марки Brent в понедельник протестировать поддержку на уровне $48,7 за баррель, однако вряд ли смогут её пробить и консолидироваться в диапазоне $47,9-48,7.

Также, по мнению аналитиков Sberbank CIB, доходности ОФЗ в понедельник могут подняться на 2-3 б. п. на фоне ослабления рубля и внешних факторов (в Азии доходности суверенных облигаций в локальных валютах повысились). Вышедшие в пятницу данные по инфляции в России за ноябрь не преподнесли сюрпризов, и реакция на них, вероятно, будет сдержанной.

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