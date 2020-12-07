Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные события и макростатистика:

- Финансовые результаты Сбербанка за ноябрь по РСБУ;

- Финансовые результаты "Трубной металлургической компании" за третий квартал;

- ЕС должен определиться с очередным пакетом стимулирующих мер объемом $2,2 трлн, голосование по этому вопросу состоится, видимо, не раньше четверга.

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