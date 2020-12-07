Индекс Мосбиржи может отступить к уровню 3170 пунктов в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может отступить к уровню 3170 пунктов в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На сложившемся внешнем фоне в начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3170 пунктов. В дальнейшем в случае улучшения внешнего фона российский рынок может перейти к восстановлению и отыграть утренние потери. "Лучше рынка" может выглядеть нефтегазовый сектор, несмотря на некоторую коррекцию в ценах на нефть, а также внутренние сектора на фоне стабильной ситуации в рубле", - пишет эксперт ПСБ в комментарии банка.

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