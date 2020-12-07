Вероятно нейтральное начало фондовых торгов в понедельник - "Алор Брокер"

Вероятно нейтральное начало фондовых торгов в понедельник на рынке акций РФ, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"В пятницу индекс Мосбиржи не дошел до исторических максимумов пару десятков пунктов - небольшое ухудшение внешнего фона, в том числе снижение нефти, развернуло российские индексы. Однако попытки переписывания рекордов продолжатся, - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов. - Перед открытием торгов в понедельник внешний фон вновь не очень благоприятный. На четверть процента снижаются американские фьючерсы, чуть более теряет нефть. Однако мы неоднократно видели, как в течение дня внешний фон улучшался. Пока же ждем открытия торгов недалеко от пятничного закрытия".

По-прежнему основной спрос на российские бумаги сосредоточен в первом эшелоне, указывает Антонов. "Это говорит о том, что рост рынка основан в большей части на притоке средств нерезидентов. Здесь наиболее привлекательными нам кажутся бумаги Сбербанка, "Московской биржи", а также металлургов. Последние вверх толкает рост биржевых цен на их продукцию, ставший следствием ослабления курса доллара к корзине мировых валют, - указывает эксперт "Алор Брокер". - Очень хочется прикупить "Газпром" в ожидании скорого завершения строительства "Северного потока - 2" и отыгрывания роста цен на газ. И все-таки лучше подождать либо до небольшой коррекции, либо когда появится информация, что достройка газопровода возобновлена".

Также аналитик обращает внимание, что в ближайшее время стоит ожидать небольшой смены тренда. Многие "голубые фишки" выглядят локально перекупленными и вполне вероятно, что приходящие на рынок "новые" деньги будут в большей части уходить во "второй эшелон", который слабо участвовал в последнем ралли, указывает он. Прежде всего Антонов рекомендует обратить внимание на бумаги энергетиков.

"С осторожностью рекомендуем относиться к покупке акций нефтяных компаний. Драйверы роста нефти уже отыграны, решение ОПЕК+ о небольшом увеличении добычи не приведет к сокращению текущего профицита нефти на мировом рынке до тех пор, пока Европа не снимет коронавирусные ограничения и не начнут восстанавливаться грузовые и пассажирские перевозки", - пишет эксперт "Алор Брокер".

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