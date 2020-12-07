Утренние прогнозы: факторов для сильного движения нет

В понедельник утром на рынке акций РФ возможна небольшая коррекция на открытии фондовой сессии, считают аналитики. Факторов для сильных движений пока нет.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3170-3180 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3160, 3150 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3190, 3200 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Перед открытием торгов в понедельник внешний фон вновь не очень благоприятный. На четверть процента снижаются американские фьючерсы, чуть более теряет нефть. Однако мы неоднократно видели, как в течение дня внешний фон улучшался. Пока же ждем открытия торгов недалеко от пятничного закрытия".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3170 пунктов. В дальнейшем в случае улучшения внешнего фона российский рынок может перейти к восстановлению и отыграть утренние потери. "Лучше рынка" может выглядеть нефтегазовый сектор, несмотря на некоторую коррекцию в ценах на нефть, а также внутренние сектора на фоне стабильной ситуации в рубле".

"Финам" (Алексей Коренев): "Не исключено, что на российском рынке акций начало торгов в понедельник будет в околонулевой или слабо отрицательной области. Впрочем, после четырех дней достаточно сильного роста умеренная коррекция выглядит вполне естественной".

BCS Express (Василий Карпунин): "Общая картина по индексу Мосбиржи в пятницу существенным образом не поменялась. В качестве следующих ориентиров наверху выделяется область исторических максимумов 3225-3245 пунктов. Каких-то очевидных факторов, которые должны спровоцировать значительную коррекцию, на горизонте пока не наблюдается. Отметим лишь общую техническую перекупленность, однако ситуация пока не критичная. Внешний фон утром понедельника складывается умеренно негативный, открытие по индексу Мосбиржи пройдет, вероятно, недалеко от уровня закрытия пятницы".