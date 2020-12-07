.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в ноябре ускорилась до 0,7%
В России в ноябре инфляция ускорилась до 0,7% после роста на 0,4% в октябре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. В годовом выражении инфляция ускорилась до 4,4%
 
АКРА: в 2021 году прибыль банков РФ упадет в 2 раза
В следующем году чистая прибыль российского банковского сектора может снизиться почти вдвое - до 735 млрд рублей с прогнозируемых 1,4 трлн рублей по итогам этого года под влиянием резервов и снижения процентных ставок, говорится в отчете...
 
Адресная поддержка системообразующих компаний будет продлена
Программу адресной поддержки системообразующих компаний продлят на 2021 год. Такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказали "Известия" два источника, близкие к кабмину. А список отраслей, признанных...
 
Инфляция в РФ в текущем году составит 4,6-4,8% - Минэкономразвития
Минэкономразвития ожидает, что в декабре инфляция в РФ останется примерно не уровне ноября и составит 0,6-0,7% после 0,7% в ноябре, говорится в обзоре министерства "Картина инфляции". Годовая инфляция в РФ по итогам декабря, по прогнозу...
 
07 декабря 2020 года 09:37

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 7 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, несмотря на не оправдавшие ожидания данные по росту числа рабочих мест в США. Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 245 тыс., минимальными темпами с мая, свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные в пятницу. Безработица упала до 6,7% по сравнению с 6,9% в октябре. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест в ноябре на 469 тыс. снижения безработицы до 6,8%. Некоторые аналитики считают, что не оправдавшие ожидания данные по рынку труда имеют положительное влияние на фондовые рынки, поскольку они свидетельствуют о необходимости ускорить переговоры по новым бюджетным стимулам.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что переговоры о новых мерах поддержки американской экономики "набирают обороты" и что данные по рынку труда дают Конгрессу больше оснований действовать. Днем ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил о возможности достижения компромисса по новым стимулам, поскольку позиции демократов и республиканцев сближаются. На минувшей неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд, что больше предложенного республиканцами пакета объемом $500 млн, но значительного меньше предложения демократов в $2 трлн.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в понедельник на фоне сообщений, что США готовятся ввести санкции в отношении более чем десятка китайских чиновников. На прошлой неделе министерство обороны США добавило еще четыре китайские компании в санкционный список "военных компаний" - China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Все они подозреваются американской разведкой в сотрудничестве с военным руководством КНР. В то же время воодушевляющие китайские статданные о внешней торговле ограничивают снижение индикаторов.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,72%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%. Объем китайского экспорта в ноябре вырос по итогам шестого месяца подряд на фоне восстановления глобального спроса после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами. Экспорт в долларовом выражении подскочил на 21,1% относительного того же месяца прошлого года - максимальными темпами с февраля 2018 года - до $268,07 млрд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 12%, сообщает Trading Economics. В октябре объем китайского экспорта повысился на 11,4%. Между тем южнокорейский индекс Kospi поднялся на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть, завершившие торги в пятницу на максимумах с марта, опускаются в понедельник на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира. Будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $49,1 за баррель, что на 0,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 1,1% - до $49,25 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $46,07 за баррель, что на 0,41% ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы увеличились на 1,4% - до $46,26 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики. Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн б/с, как планировалось, а только на 0,5 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,66 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,905 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 декабря вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 715,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-04" (+0,44%), "Металлоинвест БО-04" (+0,4%) и "ГТЛК-001Р-16" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-22" (-0,6%), "Магнит БО-002P-01" (-0,32%) и "Банк ФК Открытие БО-ПО6 (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-22 объемом 25 млрд рублей на уровне 5,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,04% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 3 декабря. Техразмещение запланировано на 8 декабря.

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей на уровне 6,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 6,66% годовых. Сбор заявок проходил 4 декабря. Техразмещение предварительно запланировано на 9 декабря. Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.

АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона бессрочных облигаций объемом 10 млрд рублей серии 001Б-07 на уровне 7,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов установлена в размере премии 175 базисных пунктов (б.п.) к 7-летним ОФЗ. Сбор заявок прошел 4 декабря без премаркетинга. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 2-20-го купонов определяется по результатам сбора книги заявок. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей. Техразмещение запланировано на 10 декабря, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 7,54% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го и 9-го купонных периодов и 50% при погашении. Купоны полугодовые, ожидаемая дюрация выпуска около 4 лет. Сбор заявок на облигации прошел 4 декабря. Техразмещение запланировано на 11 декабря.

ООО "Хэдхантер" (рекрутинговый сервис HeadHunter (MOEX: HHRU)) установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01R объемом не менее 3 млрд рублей на уровне 7,00-7,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,19-7,45% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок пройдет 9 декабря. Техразмещение запланировано на 14 декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 7,75% годовых. Выпуск облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 года по ставке 9,3% годовых. Бумаги номиналом 1 тыс. рублей каждая размещены по открытой подписке на срок около 14 лет (5078 дней). Купоны годовые. Ставки последующих купонов плавающие, устанавливаются каждый год и привязаны к значению ключевой ставки ЦБ РФ (действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода), плюс 3,5%. Ранее компания допустила техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 3-го купонного дохода, а также погашению части номинальной стоимости облигаций 2-й серии на общую сумму 323,380 млн рублей.

ИА "Металлинвест-2" (SPV-компания Металлинвестбанка) 28 декабря досрочно погасит выпуск облигаций с ипотечным покрытием в количестве 2 млн 354 тыс. 187 штук. Первоначальная номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок погашения - 28 марта 2046 года. Компания разместила 89,26% данного выпуска в мае 2018 года на сумму 2 млрд 354 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,8% годовых. Погашение облигаций должно было осуществляться частями: 28-го числа в марте, июне, сентябре и декабре каждого года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 декабря 2020 года 09:21
Рубль, вероятно, продолжит ослабление к доллару во вторник - "Алор Брокер"
бль, вероятно, продолжит ослабление к доллару во вторник в связи с отсутствием фундаментальных поводов для роста, говорится в комментарии "Алор Брокер". Пара доллар/рубль сильно перепродана, и хотя бы технический отскок ей просто необходим, считает главный аналитик компании Алексей Антонов. При...    читать дальше
.
08 декабря 2020 года 09:01
Индекс Мосбиржи вряд ли сохранит высокие темпы роста до конца декабря - BCS Express
Индексу Мосбиржи, скорее всего, будет сложно сохранить высокие темпы роста до конца декабря текущего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Индекс Мосбиржи растет шестую неделю подряд, прибавив порядка 20% с конца октября. Сохранить высокие темпы роста до конца декабря будет сложно....    читать дальше
.
07 декабря 2020 года 19:48
Предугадать момент и потенциальный триггер для начала коррекции на рынках акций сложно - "ВТБ Капитал"
Предугадать момент и потенциальный триггер для начала коррекции на рынках акций сложно, говорится в обзоре экономиста "ВТБ Капитала" Нила Маккиннона. "Мировые фондовые индексы бьют рекорды, и оптимизм на рынках продолжает зашкаливать, о чем свидетельствуют опросы инвесторов и разнообразные...    читать дальше
.
07 декабря 2020 года 19:41
Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста во главе с металлургами, несмотря на внешний негатив
Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов, несмотря на негативные сигналы с внешних площадок, где наметилась коррекция после ралли; индекс МосБиржи обновил максимум с января, при этом лидерами роста выступили бумаги металлургов.    читать дальше
.
07 декабря 2020 года 19:34
Рубль вечером развернулся вверх и активно повышается к доллару и евро в ожидании новых стимулов в США
Москва. 7 декабря. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль развернулся вверх и активно растет к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets, ожидающими принятия новой программы стимулирования экономики США.    читать дальше
.
07 декабря 2020 года 19:32
Ралли в рисковых активах будет продолжать способствовать укреплению рубля - "Альфа Капитал"
Ралли в рисковых активах будет продолжать способствовать укреплению рубля, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа Капитала" Владимира Брагина. "Рубль, немного потоптавшись, возобновил укрепление, курс побывал ниже отметки 74 руб./$1, - отмечает...    читать дальше
.
07 декабря 2020 года 19:15
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику в отсутствие новых драйверов
Москва. 7 декабря. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали в понедельник смешанную динамику в отсутствие новых сильных драйверов для движения в ту или иную сторону. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене по отношению к пятнице, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне закрытия предыдущего дня.    читать дальше
.
07 декабря 2020 года 18:34
Рубль на текущей неделе, вероятно, будет консолидироваться в пределах 74,5-75,0 руб./$1 - Газпромбанк
Рубль на текущей неделе, вероятно, будет консолидироваться в пределах 74,5-75,0 руб./$1, говорится в обзоре Газпромбанка. "Российский рубль в ходе прошлой недели укрепился на 2,5%, с 76,0 до 74,1 руб./$1 вместе с ростом других валют EM относительно доллара США (индекс DXY -1,2%). Форвардная кривая...    читать дальше
.
07 декабря 2020 года 18:18
Возобновление строительства газопровода "Северный поток 2" может позитивно отразиться на котировках акций Газпрома - "ВТБ Капитал"
Возобновление строительства газопровода "Северный поток 2" может позитивно отразиться на котировках акций "Газпрома", отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". "Газпром" возобновит строительство газопровода "Северный поток 2" в ближайшие несколько дней, сообщается в обзоре инвестбанка со ссылкой на...    читать дальше
.
07 декабря 2020 года 17:26
Существует потенциальный риск быстрого разворота восходящего тренда на рынках акций - BCS GM
Существует потенциальный риск быстрого разворота восходящего тренда на рынках акций, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров. Как говорится в обзоре BCS GM, фондовые инвесторы уже заложили в цены акций на рынках завершение пандемии и последующее восстановление...    читать дальше
.
07 декабря 2020 года 16:40
Наиболее интересные бумаги китайских компаний на рынке США - ADR New Oriental, Alibaba и Vipshop - BCS Express
Наиболее интересными бумагами китайских компаний на рынке США являются в данное время ADR New Oriental, Alibaba и Vipshop, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Оксаны Холоденко. "Победа Джо Байдена может способствовать улучшению взаимоотношений между США и Китаем. Это...    читать дальше
.
07 декабря 2020 года 16:38
Цена акций ММК может дойти до 48,92 руб. в ближайшие недели - "Велес Капитал"
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" на текущей волне роста могут дойти до годового пика в 48,92 руб. в ближайшие недели, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Акции "ММК" в понедельник продолжали уверенный рост последних недель и расположились у максимумов с января...    читать дальше
.
07 декабря 2020 года 16:11
BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Магнитогорский металлургический комбинат", Сбербанк, X5 Retail, "ФосАгро" и "Московская биржа", говорится в комментарии инвесткомпании. "В топ-5 на этой неделе мы включаем "ММК" -...    читать дальше
.
07 декабря 2020 года 15:53
BCS представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю
BCS Express представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Jacobs Engineering Group, Westrock Co., Salesforce.com Inc., Cisco Systems Inc. и Alibaba Group Holding Ltd., говорится в комментарии инвесткомпании. "Новичком топ-5 текущей...    читать дальше
.
07 декабря 2020 года 15:44
Рубль днем дешевеет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ
Москва. 7 декабря. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за другими валютами emerging markets и на фоне дешевеющей нефти.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.