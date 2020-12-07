Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться на фоне ухудшения внешней конъюнктуры

Москва. 7 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, несмотря на не оправдавшие ожидания данные по росту числа рабочих мест в США. Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 245 тыс., минимальными темпами с мая, свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные в пятницу. Безработица упала до 6,7% по сравнению с 6,9% в октябре. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест в ноябре на 469 тыс. снижения безработицы до 6,8%. Некоторые аналитики считают, что не оправдавшие ожидания данные по рынку труда имеют положительное влияние на фондовые рынки, поскольку они свидетельствуют о необходимости ускорить переговоры по новым бюджетным стимулам.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что переговоры о новых мерах поддержки американской экономики "набирают обороты" и что данные по рынку труда дают Конгрессу больше оснований действовать. Днем ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил о возможности достижения компромисса по новым стимулам, поскольку позиции демократов и республиканцев сближаются. На минувшей неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд, что больше предложенного республиканцами пакета объемом $500 млн, но значительного меньше предложения демократов в $2 трлн.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в понедельник на фоне сообщений, что США готовятся ввести санкции в отношении более чем десятка китайских чиновников. На прошлой неделе министерство обороны США добавило еще четыре китайские компании в санкционный список "военных компаний" - China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Все они подозреваются американской разведкой в сотрудничестве с военным руководством КНР. В то же время воодушевляющие китайские статданные о внешней торговле ограничивают снижение индикаторов.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,72%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%. Объем китайского экспорта в ноябре вырос по итогам шестого месяца подряд на фоне восстановления глобального спроса после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами. Экспорт в долларовом выражении подскочил на 21,1% относительного того же месяца прошлого года - максимальными темпами с февраля 2018 года - до $268,07 млрд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 12%, сообщает Trading Economics. В октябре объем китайского экспорта повысился на 11,4%. Между тем южнокорейский индекс Kospi поднялся на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть, завершившие торги в пятницу на максимумах с марта, опускаются в понедельник на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира. Будущее направление рынка в значительной мере зависит от того, насколько быстрым будет внедрение вакцин от коронавируса, отмечают эксперты. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $49,1 за баррель, что на 0,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 1,1% - до $49,25 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $46,07 за баррель, что на 0,41% ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы увеличились на 1,4% - до $46,26 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку на прошлой неделе оказали итоги встречи представителей стран ОПЕК+, а также сигналы того, что США могут в скором времени принять очередной пакет мер поддержки экономики. Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу с января 2021 года не на 2 млн б/с, как планировалось, а только на 0,5 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,66 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,905 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 декабря вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 715,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-04" (+0,44%), "Металлоинвест БО-04" (+0,4%) и "ГТЛК-001Р-16" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-22" (-0,6%), "Магнит БО-002P-01" (-0,32%) и "Банк ФК Открытие БО-ПО6 (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-22 объемом 25 млрд рублей на уровне 5,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,04% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 3 декабря. Техразмещение запланировано на 8 декабря.

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей на уровне 6,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 6,66% годовых. Сбор заявок проходил 4 декабря. Техразмещение предварительно запланировано на 9 декабря. Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.

АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона бессрочных облигаций объемом 10 млрд рублей серии 001Б-07 на уровне 7,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов установлена в размере премии 175 базисных пунктов (б.п.) к 7-летним ОФЗ. Сбор заявок прошел 4 декабря без премаркетинга. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 2-20-го купонов определяется по результатам сбора книги заявок. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей. Техразмещение запланировано на 10 декабря, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 7,54% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го и 9-го купонных периодов и 50% при погашении. Купоны полугодовые, ожидаемая дюрация выпуска около 4 лет. Сбор заявок на облигации прошел 4 декабря. Техразмещение запланировано на 11 декабря.

ООО "Хэдхантер" (рекрутинговый сервис HeadHunter (MOEX: HHRU)) установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01R объемом не менее 3 млрд рублей на уровне 7,00-7,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,19-7,45% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок пройдет 9 декабря. Техразмещение запланировано на 14 декабря. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 7,75% годовых. Выпуск облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 года по ставке 9,3% годовых. Бумаги номиналом 1 тыс. рублей каждая размещены по открытой подписке на срок около 14 лет (5078 дней). Купоны годовые. Ставки последующих купонов плавающие, устанавливаются каждый год и привязаны к значению ключевой ставки ЦБ РФ (действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода), плюс 3,5%. Ранее компания допустила техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 3-го купонного дохода, а также погашению части номинальной стоимости облигаций 2-й серии на общую сумму 323,380 млн рублей.

ИА "Металлинвест-2" (SPV-компания Металлинвестбанка) 28 декабря досрочно погасит выпуск облигаций с ипотечным покрытием в количестве 2 млн 354 тыс. 187 штук. Первоначальная номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок погашения - 28 марта 2046 года. Компания разместила 89,26% данного выпуска в мае 2018 года на сумму 2 млрд 354 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,8% годовых. Погашение облигаций должно было осуществляться частями: 28-го числа в марте, июне, сентябре и декабре каждого года.