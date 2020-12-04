Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро на позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти

Москва. 4 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря внешнему позитиву и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 73,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 55,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 74 руб./$1 впервые со 2 сентября. Евро стоил 89,72 руб./EUR1, подешевев на 68,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 61,24 копейки - до 81,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти. Котировки "черного золота" увеличиваются благодаря решению ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами и дорожающей нефти. Поддержку рисковым активам продолжают также оказывать надежды на новое стимулирование в США и прогресс в разработке вакцин против коронавируса COVID-19.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл провели переговоры на фоне усилий Конгресса заключить соглашение о мерах помощи и избежать приостановки работы правительства. Макконнелл сообщил в четверг, что видит "обнадеживающие признаки" того, что стороны смогут прийти к соглашению до конца года.

На этой неделе группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу для переговоров.

Президент США Дональд Трамп пообещал подписать пакет мер в поддержку экономики в связи с пандемией, если Конгресс успеет договориться насчет него до конца текущего созыва, сообщает издание The Hill. "Я хочу, чтобы это произошло, и я считаю, что они очень близки к сделке", - сказал Трамп.

Данные с американского рынка труда оказались хуже прогнозов, что увеличило шансы на принятие новой программы стимулов. Согласно оценке министерства труда США, количество рабочих мест в американской экономике в ноябре выросло всего на 245 тыс., минимальными темпами с мая. Безработица упала до 6,7% по сравнению с 6,9% в октябре. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест в ноябре на 469 тыс. и снижения безработицы до 6,8%, сообщает Trading Economics.

Поддержку рублю также оказало заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, что массовая вакцинация от коронавируса по всей стране начнется в конце следующей недели. "Вакцинация уже началась в российской армии, в Москве. В конце недели (следующей) к этой вакцинации подключатся все регионы страны", - сказала она.

Голикова напомнила, что президент РФ поручил правительству и регионам с конца следующей недели начать добровольную бесплатную вакцинацию от новой инфекции.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в пятницу рубль продолжил восходящую динамику по отношению к основным мировым валютам, при этом пара "доллар-рубль" отступила ниже 74 руб./$1, продолжая обновлять минимумы с сентября. "Отметим, что поддержку рублю оказала динамика рынка энергоносителей, где на фоне итогов саммита ОПЕК+ ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в район $49 за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дала дополнительных ориентиров рублю. В результате пара "доллар-рубль" закрепилась в диапазоне 73-75 руб./$1. В дельнейшем, в случае сохранения позитивного внешнего фона и стабилизации цен на нефть в районе $50, ожидаем попыток пробоя нижней границы данного коридора, которая выступает ближайшей поддержкой для доллара", - подчеркивает Зварич.

"Доллар США снижается в паре с рублем и торгуется по 73,95 руб./$1. Это уровень сентября. До сих пор неясно, кому и зачем в таком колоссальном количестве потребовались рубли, но дальше это проявится. Сейчас доллар дает возможность покупать около 74 руб./$1, но это подходит только тем, кто верит в непреходящую силу американской валюты. За неделю доллар США упал на 3,3%. Евро торгуется по 89,7 руб./EUR1, здесь коридор колебаний остается в пределах 90-92 руб./EUR1, за неделю курс евро "похудел" на 1,7%", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу после решения ОПЕК+ наращивать добычу умеренными темпами. При этом нефтяные цены могут продемонстрировать рост по итогам пятой недели подряд, отмечает Trading Economics.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу увеличилась на 0,86% - до $49,13 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,9% - до $46,05 за баррель.

Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн баррелей в сутки, а только на 0,5 млн баррелей в сутки с января 2021 года.

Позиции лидеров сделки - России и Саудовской Аравии довольно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. Россия будет готова с января увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 94,67 копейки, до 74,2529 руб./$1, и уменьшил курс евро на 93,28 копейки, до 90,2618 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в пятницу на 85,8 копейки по отношению к четвергу и составил 74,2147 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 66,97 копейки и составил 74,1681 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 934,592 млн, из которых $785,671 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 148,921 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 72,4 копейки, до 90,3092 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 67,47 копейки и составил 90,2076 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR515,339 млн, из которых EUR140,957 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR374,382 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного понизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК увеличились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,35% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 4,46% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев прибавили по 1 б.п. - до 4,74%, 4,97% и 4,89% годовых соответственно.