.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро на позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в ноябре ускорилась до 0,7%
В России в ноябре инфляция ускорилась до 0,7% после роста на 0,4% в октябре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. В годовом выражении инфляция ускорилась до 4,4%
 
Товары повседневного спроса подорожали за год на 14%
За год, с октября 2019 по октябрь 2020 года, цены на основные потребительские товары выросли на 14%. В сентябре этот показатель был аналогичным. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", с которыми ознакомились "Известия"....
 
Россия планирует выйти в лидеры по производству редких металлов
Россия, потерявшая лидирующие позиции на рынке редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) вместе с развалом СССР, пытается вернуться в число крупнейших мировых производителей. Стоимость программы развития добычи в РФ редких и редкоземельных...
 
Правительство упрощает списание льготных кредитов под 2%
Правительство РФ расширило возможности бизнеса списать льготные кредиты под 2%, которые выдавались в июне-октябре для поддержки занятости, пишет "Российская газета". По программе ФОТ 2.0 заключено свыше 220 тысяч кредитных соглашений на 400 млрд...
 
04 декабря 2020 года 19:42

Рубль вечером ускорил рост к доллару и евро на позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти

Москва. 4 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря внешнему позитиву и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 73,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 55,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 74 руб./$1 впервые со 2 сентября. Евро стоил 89,72 руб./EUR1, подешевев на 68,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 61,24 копейки - до 81,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти. Котировки "черного золота" увеличиваются благодаря решению ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами и дорожающей нефти. Поддержку рисковым активам продолжают также оказывать надежды на новое стимулирование в США и прогресс в разработке вакцин против коронавируса COVID-19.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл провели переговоры на фоне усилий Конгресса заключить соглашение о мерах помощи и избежать приостановки работы правительства. Макконнелл сообщил в четверг, что видит "обнадеживающие признаки" того, что стороны смогут прийти к соглашению до конца года.

На этой неделе группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу для переговоров.

Президент США Дональд Трамп пообещал подписать пакет мер в поддержку экономики в связи с пандемией, если Конгресс успеет договориться насчет него до конца текущего созыва, сообщает издание The Hill. "Я хочу, чтобы это произошло, и я считаю, что они очень близки к сделке", - сказал Трамп.

Данные с американского рынка труда оказались хуже прогнозов, что увеличило шансы на принятие новой программы стимулов. Согласно оценке министерства труда США, количество рабочих мест в американской экономике в ноябре выросло всего на 245 тыс., минимальными темпами с мая. Безработица упала до 6,7% по сравнению с 6,9% в октябре. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест в ноябре на 469 тыс. и снижения безработицы до 6,8%, сообщает Trading Economics.

Поддержку рублю также оказало заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, что массовая вакцинация от коронавируса по всей стране начнется в конце следующей недели. "Вакцинация уже началась в российской армии, в Москве. В конце недели (следующей) к этой вакцинации подключатся все регионы страны", - сказала она.

Голикова напомнила, что президент РФ поручил правительству и регионам с конца следующей недели начать добровольную бесплатную вакцинацию от новой инфекции.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в пятницу рубль продолжил восходящую динамику по отношению к основным мировым валютам, при этом пара "доллар-рубль" отступила ниже 74 руб./$1, продолжая обновлять минимумы с сентября. "Отметим, что поддержку рублю оказала динамика рынка энергоносителей, где на фоне итогов саммита ОПЕК+ ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в район $49 за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дала дополнительных ориентиров рублю. В результате пара "доллар-рубль" закрепилась в диапазоне 73-75 руб./$1. В дельнейшем, в случае сохранения позитивного внешнего фона и стабилизации цен на нефть в районе $50, ожидаем попыток пробоя нижней границы данного коридора, которая выступает ближайшей поддержкой для доллара", - подчеркивает Зварич.

"Доллар США снижается в паре с рублем и торгуется по 73,95 руб./$1. Это уровень сентября. До сих пор неясно, кому и зачем в таком колоссальном количестве потребовались рубли, но дальше это проявится. Сейчас доллар дает возможность покупать около 74 руб./$1, но это подходит только тем, кто верит в непреходящую силу американской валюты. За неделю доллар США упал на 3,3%. Евро торгуется по 89,7 руб./EUR1, здесь коридор колебаний остается в пределах 90-92 руб./EUR1, за неделю курс евро "похудел" на 1,7%", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу после решения ОПЕК+ наращивать добычу умеренными темпами. При этом нефтяные цены могут продемонстрировать рост по итогам пятой недели подряд, отмечает Trading Economics.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу увеличилась на 0,86% - до $49,13 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,9% - до $46,05 за баррель.

Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн баррелей в сутки, а только на 0,5 млн баррелей в сутки с января 2021 года.

Позиции лидеров сделки - России и Саудовской Аравии довольно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. Россия будет готова с января увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 94,67 копейки, до 74,2529 руб./$1, и уменьшил курс евро на 93,28 копейки, до 90,2618 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в пятницу на 85,8 копейки по отношению к четвергу и составил 74,2147 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 66,97 копейки и составил 74,1681 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 934,592 млн, из которых $785,671 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 148,921 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 72,4 копейки, до 90,3092 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 67,47 копейки и составил 90,2076 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR515,339 млн, из которых EUR140,957 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR374,382 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного понизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК увеличились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,35% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 4,46% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев прибавили по 1 б.п. - до 4,74%, 4,97% и 4,89% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 декабря 2020 года 19:42
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом вслед за нефтью благодаря новостям от ОПЕК+
Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом вслед за мировыми площадками и нефтью, подогретой решению ОПЕК+ наращивать добычу умеренными темпами с января; индекс МосБиржи обновил максимум с января, превысив 3180 пунктов, лидировали в росте акции "Северстали" и "Татнефти".    читать дальше
.
04 декабря 2020 года 19:40
Рынок акций РФ вырос пятую неделю подряд на новостях о вакцинах и о квотах ОПЕК+
Рынок акций РФ в начале декабря вырос пятую неделю подряд вместе с мировыми фондовыми площадками на новостях о скором начале вакцинации населения от COVID-19 в различных странах мира, а также на фоне раллировавшей нефти (Brent поднялась к $50 за баррель) в свете решения стран ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи сырья с января. Индекс МосБиржи в конце недели протестировал рубеж 3200 пунктов, обновив максимум с января, когда был зафиксирован исторический максимум (3226,89 пункта от 20 января) на фоне продолжающегося притока западных инвестиций.    читать дальше
.
04 декабря 2020 года 18:46
Инвесторам стоит думать об аллокации активов, нехватку доходностей в облигациях добирать акциями - Сбер Управление Активами
Инвесторам стоит думать об аллокации активов, нехватку доходностей в облигациях добирать акциями, такое мнение высказал Дмитрий Постоленко, портфельный управляющий "Сбер Управление Активами" в рамках онлайн-бизнес-завтрака "Макроэкономический прогноз на 2021 год", организованного газетой...    читать дальше
.
04 декабря 2020 года 17:02
Sberbank CIB обновил топ низкорискованных рублевых бондов
Sberbank CIB обновил топ низкорискованных рублевых облигаций и позитивно оценивает перспективы рынка, говорится в комментарии инвестбанка. В топ-лист на покупку вошли облигации "Транснефти", Россельхозбанка (РСХБ), Альфа-банка, "Мегафона", "Ростелекома", "МТС", "Газпром нефти", РЖД, "Роснефти"...    читать дальше
.
04 декабря 2020 года 15:42
Акции Сбербанка могут достигнуть уровня 285 руб. при сохранении аппетита к риску - "Велес Капитал"
Котировки акций Сбербанка могут достигнуть исторического пика на уровне 285 рублей при условии сохранения мирового аппетита к риску, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Акции Сбербанка продолжили получать поддержку от общемирового аппетита к риску, а также новостей, поступивших ранее...    читать дальше
.
04 декабря 2020 года 15:33
Рубль днем растет к доллару и евро благодаря спросу на риск и дорожающей нефти
Москва. 4 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря внешнему позитиву и увеличению интереса инвесторов к рисковым активам, а также дорожающей нефти.    читать дальше
.
04 декабря 2020 года 15:18
S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3640-3690 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3640-3690 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 склонен к восходящему движению. Состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается, потенциал роста присутствует. Отметим, что...    читать дальше
.
04 декабря 2020 года 14:50
Акции РусАла, ЛСР и Ленты будут интересны на следующей неделе - BCS Express
По мнению аналитиков BCS Express, на следующей неделе будут интересны акции "РусАла", "Группы ЛСР" и "Ленты", говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Долларовые цены на алюминий с конца октября выросли на 12% и оказались на максимумах за два года. По мере дальнейшего снижения рисков...    читать дальше
.
04 декабря 2020 года 14:27
Вероятно дальнейшее укрепление рубля в 1 квартале 2021г - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятно дальнейшее укрепление рубля в 1 квартале 2021г при сохранении внешнего позитива, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". "Валюты развивающихся стран растут к доллару США на фоне усиливающегося спроса на риск. При этом рублю поддержку оказывают цены на нефть, благоприятно...    читать дальше
.
04 декабря 2020 года 13:59
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 74 - 75 руб./$1 и 90 - 91 руб./EUR1 - УБРиР
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 74-75 руб./$1 и 90 - 91 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Доллар на текущей неделе падает относительно других мировых валют -...    читать дальше
.
04 декабря 2020 года 13:30
"ВТБ Мои Инвестиции" добавил в топ-лист Интер РАО, убрав Татнефть
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ акций Россия, добавив акции "Интер РАО ЕЭС", убрав акции "Татнефти", говорится в комментарии инвестбанка. Также увеличен вес привилегированных акций "Сургутнефтегаза". "Мы сохраняем высокую экспозицию в циклических активах, поскольку вновь и вновь...    читать дальше
.
04 декабря 2020 года 12:23
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупка акций Сбербанка"
Инвесткомпания "КИТ Финанс Брокер" 4 декабря 2020 года закрыла торговую идею "покупка акций Сбербанка", открытую 4 августа 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров. Доходность составила +17% и + 8,3% дивидендами (цена открытия - 226 руб., цена закрытия - 265 руб.), сообщается в...    читать дальше
.
04 декабря 2020 года 11:45
Рынок акций РФ поднялся к 3200п по индексу МосБиржи на решениях ОПЕК+, раллирует Ozon
Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу растет вслед за раллирующей нефтью (Brent нацелилась на $50 за баррель) после решения стран ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи с января; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3200 пунктов, обновив максимум с января, лидируют в росте АДР Ozon и бумаги нефтяных компаний.    читать дальше
.
04 декабря 2020 года 11:10
Рубль, вероятно, закрепится в диапазоне 74-75 руб./$1 на предстоящей неделе - Росбанк
Рубль, вероятно, закрепится в диапазоне 74-75 руб./$1 на предстоящей неделе, говорится в комментарии Росбанка. Как считают аналитики банка, укрепление ниже 74 руб./$1 пока можно рассматривать с оговорками - пара USD/RUB вплотную подошла к уровню поддержки в виде 200-дневного скользящего среднего...    читать дальше
.
04 декабря 2020 года 10:51
Рубль в ближайшие месяцы может укрепиться ещё на 3-4% - "ЛОКО-Инвест"
Рубль в ближайшие месяцы может укрепиться ещё на 3-4%, отмечается в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого. В течение торгов пятницы эксперт допускает дальнейшее движение рубля в направлении 74,00 руб./$1. По мнению Полевого, с начала 2021г усилятся факторы, связанные...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.