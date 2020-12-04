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04 декабря 2020 года 19:42

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом вслед за нефтью благодаря новостям от ОПЕК+

Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом вслед за мировыми площадками и нефтью, подогретой решению ОПЕК+ наращивать добычу умеренными темпами с января; индекс МосБиржи обновил максимум с января, превысив 3180 пунктов, лидировали в росте акции "Северстали" и "Татнефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3184,72 пункта (+0,7%, максимум дня - 3200,23 пункта), индекс РТС - 1357,39 пункта (+1,3%); динамика цен blue chips оказалась смешанной в пределах 3,4%.

Доллар просел до 73,92 рубля (-0,53 рубля), золото стоит $1837,4 за унцию (-0,2%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-4,2%, доллар подешевел на 1,93 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Северстали" (+3,4%), "Татнефти" (+3,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2% и +2,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -2,5% "префы").

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, нефть выросла на итогах прошедшего 3 декабря заседания стран ОПЕК+, альянс преодолел разногласия и решил ежемесячно увеличивать добычу нефти с 2021 года. В январе планируется рост на 500 тыс. б/с, из которых на Россию придется 125 тыс. б/с. Далее ежемесячно альянс будет принимать решение по дальнейшему шагу изменения добычи, но не более чем на 500 тыс. б/с в зависимости от условий рынка.

В сумме в январе ОПЕК+ будет снижать производство на 7,2 млн б/с от уровня октября 2018 года, тогда как изначальные условия сделки предполагали выход на сокращение в 5,8 млн б/с. Рынок обрадовался тому, что ОПЕК+ приняла решение действовать осторожно и небольшими шагами. Это звучит разумно, учитывая неопределенность впереди. Неизменным фактом является то, что по мере роста цен на нефть желание ограничивать предложение ослабевает.

Фондовые рынки ведут себя так, как будто мир уже победил коронавирус. Однако потребуется время, пока вакцина не достигнет каждого уголка мира, а число заражений не начнет снижаться, отмечает Абелев.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, нефть обновила 9-месячные вершины благодаря решению ОПЕК+ более медленно увеличивать добычу в начале следующего года, однако к вечеру пятницы котировки стали сдавать позиции в рамках коррекции - Brent опустилась в район $49 за баррель. Поддержку рисковым активам оказали признаки приближения американских законодателей к консенсусу по вопросу нового плана фискальных стимулов. Рынки уже несколько месяцев ждут его принятия, столь необходимого на фоне второй волны пандемии COVID-19.

Решение ОПЕК+ сняло неопределенность с дальнейшими параметрами сделки альянса. Однако мощная волна роста, стартовавшая в начале ноября, требует, как минимум, кратковременной передышки, считает Бабин.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, после достижения многомесячного максимума 3200 пунктов индекс МосБиржи немного отступил назад, при этом торговая активность оставалась высокой. Среди лидеров роста из состава индекса можно выделить бумаги "Северстали", обновляющие свои максимумы при приближении даты дивидендной отсечки (квартальный дивиденд составит 37,34 руб., что составляет около 3,2% от текущих цен акций). Подорожали вместе с нефтью акции "Татнефти", несмотря на то, что совет директоров компании не дал рекомендации по размеру дивидендов за 9 месяцев.

Нефтяной рынок с оптимизмом воспринял достижение консенсуса в ОПЕК+ по вопросу изменения уровня ограничений по добыче с 1 января. Хотя наиболее вероятным считалось продление текущих уровней ограничений, достигнутое соглашение о сокращении ограничений на 0,5 млн б/с в целом оказалось лучше для рынка, чем первоначально запланированное снижение уровня сокращения на 1,9 млн б/с.

Как отмечает главный инвестиционный стратег компании "Открытие брокер" Константин Бушуев, до исторического максимума по индексу МосБиржи остается менее 2%, и высока вероятность, что уже в декабре будет обновление рекордных значений индекса. На активном укреплении курса рубля лучше других в пятницу выглядел сектор финансов, также вырос за счет нефти нефтегазовый сектор.

Рубль после новой договоренности ОПЕК+ ускорил рост - доллар откатился ниже уровня 74 руб./$1, достигнув уровней 200-дневных средних. Позитивными факторами остаются относительно сильные цены на нефть, месяц притока средств внешних инвесторов на фондовой рынок, а также позитивный сюрприз по объемам интервенций на валютном рынке от Минфина. На нефтяном рынке сохраняются ожидания долгосрочного дефицита нефти как минимум до конца 2021 года. Впрочем, форвардная кривая нефти Brent уже перешла к плоскому положению, что может говорить о весьма ограниченном локальном потенциале роста цен на нефть.

Законопроект о помощи экономике США в борьбе с последствиями пандемии на сумму $908 млрд получил поддержку консервативных законодателей Конгресса США. На рынке вновь присутствуют спекуляции о возможной очередной приостановке работы правительства США из-за недостатка одобренного финансирования. Рынок акций США продолжил подъем в ожидании квартальных экспираций, традиционного рождественского "ралли" и крупных декабрьских IPO. После экспирации можно будет ожидать падения торговой активности на рынках, которая в полной мере может вернуться ближе к 15 января, когда стартует сезон годовых отчетов американских компаний. Но на следующей неделе, скорее всего, можно будет вновь ожидать усиления аппетита инвесторов к риску, считает Бушуев.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-1%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 0,7% и превысил 3690 пунктов - новый максимум).

Согласно вышедшим в пятницу данным Минтруда США, число рабочих мест в экономике страны в ноябре увеличилось на 245 тыс., минимальными темпами с мая, при прогнозах роста на 469 тыс. Безработица в США упала до 6,7%, тогда как эксперты ожидали снижения до 6,8% с октябрьских 6,9%, сообщает Trading Economics.

Нефть в пятницу сбавила темпы роста, но завершает подъемом пятую неделю подряд на фоне решения стран ОПЕК+ наращивать добычу умеренными темпами. Цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,6 выше уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $49,05 за баррель (+0,7% и +1% в четверг), январская цена WTI - $45,97 за баррель (+0,7% и +0,8% накануне).

Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года.

Позиции лидеров сделки России и Саудовской Аравии довольно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. Россия будет готова уже с января увеличить добычу нефти на 125 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+15,2% и +10,7% "префы"), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+9,5%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,8%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+2,8%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+2,1%).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-7,2%, до 64,8 рубля; дивиденды за I полугодие 2020 года - 3 рубля на акцию), также подешевели бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-6,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,49 млрд рублей (из них 24,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,92 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 7,28 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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