Рынок акций РФ вырос пятую неделю подряд на новостях о вакцинах и о квотах ОПЕК+

Рынок акций РФ в начале декабря вырос пятую неделю подряд вместе с мировыми фондовыми площадками на новостях о скором начале вакцинации населения от COVID-19 в различных странах мира, а также на фоне раллировавшей нефти (Brent поднялась к $50 за баррель) в свете решения стран ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи сырья с января. Индекс МосБиржи в конце недели протестировал рубеж 3200 пунктов, обновив максимум с января, когда был зафиксирован исторический максимум (3226,89 пункта от 20 января) на фоне продолжающегося притока западных инвестиций.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 26 ноября по 2 декабря составил $130 млн против притока на уровне $160 млн неделей ранее (крупнейшие четырехнедельные притоки с января). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $50 млн (четвертая неделя притоков) по сравнению с чистым притоком $40 млн на предыдущей неделе.

В период с 30 ноября по 4 декабря индекс МосБиржи вырос на 1,3% и составил 3184,72 пункта, индекс РТС прибавил 4,2% и достиг 1357,39 пункта (пик с начала марта) на фоне снижения доллара до 73,92 руб./$1 (-1,93 рубля) и выросшей февральской нефти Brent в район $49,05 за баррель (+1,6%).

Рынок акций РФ на последних осенних торгах скорректировался вниз вместе с нефтью из-за разногласий среди стран ОПЕК+ по поводу ограничений добычи нефти с нового года, индекс МосБиржи протестировал в снижении 3100 пунктов, но смог удержать этот рубеж по итогам торгов. Лидерами роста выступили акции "Детского мира" (+12,1%) на новостях об оферте по цене выше рынка, а по оборотам торгов лидировали бумаги "ММК" (-1,8%) и ГДР Mail.ru (-2,6%) в преддверии вступления в силу нового состава индекса MSCI Russia.

Инвесткомпания Altus Capital заявила о планах приобрести до 29,9% акций (до 220,961 млн бумаг) "Детского мира" и направила акционерам ритейлера оферту по цене 160 рублей за акцию.

Нефть Brent просела к $47,6 за баррель на фоне известий, что по итогам неофициальной встречи членов мониторингового комитета ОПЕК+ Казахстан и ОАЭ выступили против продления текущих ограничений добычи на первый квартал 2021г.

Во вторник, 1 декабря, рынок акций РФ вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на неплохой статистике из Китая и ожиданиях новых стимулирующих мер мировых центробанков в условиях замедления экономики из-за пандемии COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум с января, поднявшись в район 3150 пунктов, а лидерами роста выступили бумаги металлургов во главе с золотодобытчиками (Petropavlovsk вырос на 9,3%)

В США индекс S&P 500 обновил исторический максимум. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре вырос до максимума за 10 лет (до 54,9 пункта) на фоне продолжающего набирать силу восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Нефть Brent просела к $47,2 за баррель после известий о переносе заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря из-за разногласий между нефтепроизводителями по поводу пролонгации квот на добычу сырья с января.

В среду рынок акций РФ продолжил подъем на фоне подорожавшей нефти в ожидании решения ОПЕК+ по объемам добычи с нового года, в то время как внешние фондовые площадки подавали умеренные коррекционные сигналы после ралли. Индекс МосБиржи обновил максимум с января и поднялся в район 3190 пунктов, лидерами роста выступили бумаги металлургов и выстреливший на новостях о дивидендах "Росгосстрах" (+40%).

Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" на заседании 1 декабря рекомендовал внеочередному собранию акционеров направить часть нераспределенной чистой прибыли на выплату дивидендов в размере 0,025013777 рубля на одну акцию (закрытие реестра 12 января).

Поддержку рынкам оказали надежды на принятие новых бюджетных стимулов в США после того, как группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет объемом $900 млрд. Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило о начале рассмотрения заявок на ускоренное получение разрешения использовать две вакцины против COVID-19 - совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, а также производства компании Moderna. Президент РФ Владимир Путин поручил приступить в РФ к массовой вакцинации от COVID-19 со второй декады декабря.

Нефть Brent поднялась к $48 за баррель на статистике Минэнерго о сокращении запасов нефти, тогда как ранее Американский институт нефти отчитался о росте резервов.

В четверг рынок акций РФ просел по индексу МосБиржи в район 3160 пунктов на фоне укрепления рубля и частичной фиксации прибыли игроками в ожидании решения стран ОПЕК+ по квотам на добычу сырья; лидировали в откате бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (-5,8%) на корпоративных новостях, а выросли АДР Ozon (+16%) и акции "Росгосстраха" (+21%).

Компания Владимира Лисина Fletcher Group днем ранее продала 2,1% акций НЛМК в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ), сократив свою долю в компании до 79,3%. Free float акций НЛМК увеличился до 20,7%, что может привести к увеличению веса бумаг в индексе MSCI Russia и притоку капитала. АФК "Система" сообщила, что не планирует монетизировать свою долю в маркетплейсе Ozon.

"Роснефть" (-2,3%) продлила программу выкупа акций (buyback) на открытом рынке до 31 декабря 2021 года. Программа, стартовавшая в 2019 году, предполагает покупку 3,2% акций на сумму до $2 млрд, да данный момент выкуплено 0,7638% бумаг (23,81% от общего объема buyback).

Нефть в четверг возобновила рост, Brent поднялась в район $49 за баррель на фоне решения ОПЕК+ о постепенном наращивании нефтедобычи на 0,5 млн б/с с января.

В пятницу утром рынок акций РФ продолжил подъем вслед за раллирующей нефтью (Brent нацелилась на $50 за баррель) после решения стран ОПЕК+. Индекс МосБиржи на подъеме протестировал рубеж 3200 пунктов, после чего откатился в район 3185 пунктов из-за локальной фиксации прибыли игроками. Продолжился рост АДР Ozon и бумаг нефтяных компаний, упали из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Трубной металлургической компании" (-7,2%, до 64,8 рубля; дивиденды за I полугодие 2020 года - 3 рубля на акцию).

С января добыча стран ОПЕК+ возрастет на 500 тыс. б/с, в последующие месяцы квартала будет прибавка еще по столько же, если позволит ситуация на рынке.

По итогам недели с 30 ноября по 4 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (+13%), Petropavlovsk (+12%), "Детского мира" (+11%); хуже рынка оказались акции "Трубной металлургической компании" (-5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-3%), АФК "Система" (-3%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять новости вокруг вакцины от Covid-19 и макростатистика. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3150-3250 пунктов, для индекса РТС - 1300-1400 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".