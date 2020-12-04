Инвесторам стоит думать об аллокации активов, нехватку доходностей в облигациях добирать акциями - Сбер Управление Активами

Инвесторам стоит думать об аллокации активов, нехватку доходностей в облигациях добирать акциями, такое мнение высказал Дмитрий Постоленко, портфельный управляющий "Сбер Управление Активами" в рамках онлайн-бизнес-завтрака "Макроэкономический прогноз на 2021 год", организованного газетой "Ведомости".

"Я бы советовал, наверное, если не хватает где-то доходности на облигациях, лучше добрать ее на акциях; использовать свою часть, именно облигационную, как инструмент, который позволяет сохранять. Потому что есть время рисковать, и есть период, когда вы можете заработать на облигации гораздо больше, чем на акциях с меньшим риском. Сейчас же время получать достаточно стабильный доход в условиях следующего года, но не стоит забывать, что волатильность в облигациях, в еврооблигациях бывает на уровне акций в некоторые периоды, и не стоит об этом забывать", - сказал эксперт.

По его мнению, интересный момент сейчас - это участие физических лиц в первичных размещениях компаний.

"Если мы посмотрим, сейчас есть практика в России, когда физические лица участвуют в первичных размещениях, получают 100%-ую локацию в бумагах, а эмитент остаток уже распределяет юридическим лицам. Тут, в принципе, физические лица имеют даже преимущество некоторое небольшое, пусть они имеют некий недостаток компетенции, но у них есть возможность получить 100% локации. В принципе, я считаю, надо пользоваться. Пока дела идут так. Поэтому я бы на месте физических лиц рассматривал крупные размещения эмитентов с доходностью до 10%. Я считаю, что это где-то более-менее такой уровень, где кредитное качество еще достаточно приемлемое, и так как я ставлю на кредитный риск в следующем году, то советую идти в эти бумаги, и объем выпуска свыше 2 млрд рублей, два или более", - отметил управляющий.

"ОФЗ спекулятивно интересны будут в короткий момент, мы ожидаем снижение длинных ставок. Но, если мы сделаем поправку на риск, что если вдруг что-то пойдет не так, если Джо Байден что-то скажет в сторону России, например, то облигации со срочностью 2-3 года из сегмента BB или B+ в России выглядят более интересными. Если говорить о каких-то конкретных эмитентах, то, мне кажется, можно, например, рассматривать сегмент частных российских банков - это МКБ, Тинькофф банк и Совкомбанк. Банки должны выигрывать от того, что экономическая активность, прежде всего, по мере вакцинирования людей, будет возвращаться, и частные банки в условиях низких ставок (у них высокая доля доходов сервиса, они не только зарабатывают на том, что берут депозиты дешево и кредитуют дороже) должны достаточно неплохо чувствовать себя в текущей ситуации, во всяком случае, без проблем отдавать свои долги точно", - сказал Постоленко.

В секторе жилой недвижимости, сообщил эксперт, улучшилось кредитное качество таких заемщиков, как "Группы ЛСР", "Группа компаний ПИК" и Setl Group: компании купили ряд проектов в тот период, когда "жилая недвижимость была никому не интересная в России" - это 2017-2018 годы. Сейчас благодаря стечению ряда таких факторов, таких как низкие ставки по депозитам, низкая активность застройщиков из-за перехода на эскроу-счета и льготы на ипотеку, цены на недвижимость выросли. При этом, как отметил эксперт, цены на недвижимость достаточно инертны, и в ближайшие 1,5-2 года, вероятно останутся на текущих уровнях и вряд ли стоит ожидать существенного роста, но вряд ли стоит ожидать и падения. Эти компании выигрывают от данного момента.

"В сфере офисной недвижимости есть такой участник "Бизнес-Недвижимость" - это дочка АФК "Система", которая, прежде всего, сдает в аренду офисы своей материнской компании. В принципе, по мере возвращения людей в офисы (насколько я вижу по себе и людям из смежных отраслей, активное возвращение людей в офисы начнется во втором полугодии следующего года) мы ожидаем, что финансовая ситуация компании улучшится. В сфере ритейла такие эмитенты, как "О'Кей" и "Азбука вкуса", они в целом выигрывают; крупный ритейл сейчас выигрывает от того что начинается консолидация. То есть люди, с одной стороны, тратят, может быть, не так много на продукты питания в отличие от прошлого года, но при этом крупные компании имеют возможность консолидировать рынок в результате ухода маленьких игроков. Такие эмитенты, как "Уралкалий", "ЕвроХим" и "СУЭК", они в целом выигрывают от того, что мы делаем ставку на рост сырья в следующем году; люди идут на работу, восстанавливается активность, восстанавливается спрос на сырье, потому что Китай -это одна из немногих экономик, которая активно растет в следующем году, поэтому в целом стоит делать ставку на эмитентов, которые завязаны на сырье. "Гидромаш" - это нефтесервисная компания, которая выигрывает то возвращения цен на нефть выше $50 за баррель; все-таки некая активность с точки зрения буровой деятельности компании должна увеличиться. Диверсифицированный холдинг АФК "Система" выигрывает от того, что в пандемию такие бизнесы как "МТС" и Ozon достаточно себя неплохо чувствовали и должны в ближайшее время продолжить рост", - сказал портфельный управляющий.

С точки зрения высокодоходных облигаций, по мнению Постоленко, таких эмитентов должно быть в портфеле не больше 2%, каждого имени. "Я думаю, для начинающего инвестора это немного непосильная задача, потому что, увидев доходность в 13%, начинающий инвестор точно решит схватить эти облигации, как минимум 5-10% в портфель, что приведет к негативным последствиям позже", - отметил он.

"Поэтому если вам не хватает где-то доходности, то лучше, как я уже говорил до этого, возьмите дивидендные истории с точки зрения акций, потому что даже если что-то пойдет не так, мы увидим какую-то вторую волну кризиса, на что сейчас мало кто рассчитывает, и я в этом очень сомневаюсь, но вдруг, если ситуация так сложится, что акции условно Сбербанка, "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" просядут, они имеют долгосрочный потенциал роста и они вернутся к этому потенциалу после просадки. Плюс у вас будет возможность докупить, усреднить, если у вас доля акций в пределах 20%", - сказал эксперт.

Если говорить о рынке еврооблигаций, то сейчас, прежде всего, стоит смотреть на эмитентов развивающихся стран, которые выиграют от восстановления цен на сырье в следующем году (нефть, металлы); неплохой рост показывает агросектор.

Эксперт рекомендует обратить внимание на такие компании, как Petrobras - крупнейшая бразильская нефтегазовая компания, контролируемая государством, в целом выигрывает от восстановления рынка сырьевых товаров. Похожий эмитент - Ecopetrol, это крупнейшая колумбийская нефтяная компания, которая также выигрывает от роста цен на нефть. "Мы понимаем, что доходность, наверное, сейчас не на таких интересных уровнях (порядка 3,5%, чуть выше), но в целом общий спрос на риск должен принести в облигациях данных компаний доходность порядка 4-5%, что, в принципе, выглядит достаточно интересно", - сказал Постоленко.

"Adecoagro - бразильская компания из сельскохозяйственной сферы, которая изначально специализировалась на добыче сахара, но также активно производит и этанол, который активно субсидируется правительством, поэтому компания может активно переключаться с одного сырья на другое, и в целом сейчас выигрывает от текущей конъюнктуры. Там опять же достаточно интересный уровень доходности, мы рекомендуем обратить внимание на данного эмитента: доходность более 4,5% на текущий момент, поэтому это один из способов получить диверсификацию своего портфеля. Также компания Sasol Limited - международная химическая компания, которая занимается добычей полезных ископаемых и, прежде всего, производством дизельного топлива и сжиженный газ на основе метода Фишера-Тропша. Компания потеряла в прошлом году инвестиционный рейтинг, ее облигации сильно просели в моменте, но сейчас компания продает непрофильные активы, что позволяет ей снизить долговую нагрузку до приемлемых уровней, и мы ожидаем восстановления рейтинга до инвестиционного, то есть BBB- уже в этом году", - отмечает Постоленко.

Так как Китай растет, эксперт рекомендует обратить внимание на индонезийские компании, которые расположены в данном регионе и в целом завязаны на экономику Китая.

"Понятно, что Китай имеет некую долгосрочную ставку на снижение потребления угля и увеличение доли газа и прочих более экологичных составляющих энергетических в своем балансе, но мы рекомендуем обратить внимание на такие бумаги, как Saka Energi - это нефтяная добывающая компания на индонезийском шельфе, которая принадлежит достаточно крупному государственному участнику рынка. И мы ожидаем, что, несмотря на достаточно низкое кредитное качество самой компании, она будет поддержана государственной материнской компанией в текущих условиях, потому что есть ковенанты по кросс-долгу, что позволит получить достаточно интересную доходность. С точки зрения угля мы рекомендуем Adaro Energy - это компания достаточно эффективная с низкой себестоимостью добычи, поэтому даже в условиях, если будут какие-то просадки на цены на уголь в моменте, мы ожидаем, что она спокойно сможет пройти данный период, а основные риски, связанные с компанией, - это все все-таки концентрация на одном месторождении, но, в принципе, мы надеемся, что компания сможет их как-то нивелировать с точки зрения операционной безопасности", - сообщил управляющий.

Резюмируя свое выступление, Дмитрий Постоленко отметил, что сейчас правильнее думать об аллокации активов, нежели искать отдельные кредитные истории. "На текущий момент аллокация в активах гораздо важнее в условиях, когда мы видим, что есть некие инфляционные риски. Мы не ожидаем, что инфляционные риски сбудутся в этом году, но рано или поздно... иметь акции - это некая обязательная составляющая сейчас, потому что это защита все-таки в некоторой степени от роста ставок. Поэтому потихоньку, по мере возможности разбавляйте свой портфель некоторой долей акций, нежели низкокачественными облигационными эмитентами", - подытожил он.

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