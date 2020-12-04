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04 декабря 2020 года 15:33

Рубль днем растет к доллару и евро благодаря спросу на риск и дорожающей нефти

Москва. 4 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря внешнему позитиву и увеличению интереса инвесторов к рисковым активам, а также дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 74,26 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,35 руб./EUR1, подешевев на 4,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,86 копейки - до 81,49 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 94,67 копейки, до 74,2529 руб./$1, и уменьшил курс евро на 93,28 копейки, до 90,2618 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти. Котировки "черного золота" увеличиваются благодаря решению ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами и дорожающей нефти. Поддержку рисковым активам продолжают также оказывать надежды на новое стимулирование в США и прогресс в разработке вакцин против коронавируса COVID-19.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл провели переговоры на фоне усилий Конгресса заключить соглашение о мерах помощи и избежать приостановки работы правительства. Макконнелл сообщил в четверг, что видит "обнадеживающие признаки" того, что стороны смогут прийти к соглашению до конца года.

На этой неделе группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу для переговоров.

Президент США Дональд Трамп пообещал подписать пакет мер в поддержку экономики в связи с пандемией, если Конгресс успеет договориться насчет него до конца текущего созыва, сообщает издание The Hill. "Я хочу, чтобы это произошло, и я считаю, что они очень близки к сделке", - сказал Трамп.

Тем временем газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что компания Pfizer Inc. (SPB: PFE) до конца 2020 года сможет произвести 50 млн доз вакцины от COVID-19 вместо планировавшихся 100 млн из-за проблем с поставками необходимых веществ.

Еще один разработчик вакцины от коронавируса - Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc. - сообщил, что сможет предоставить препарат в объеме, достаточном для вакцинации до 60 млн человек в США и 12,5 млн за пределами страны к концу марта.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в ходе торгов в пятницу после решения ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами. При этом нефтяные цены могут продемонстрировать рост по итогам пятой недели подряд, отмечает Trading Economics.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу увеличилась на 1,2% - до $49,42 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,3% - до $46,33 за баррель.

Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн баррелей в сутки, а только на 0,5 млн баррелей в сутки с января 2021 года.

Позиции лидеров сделки - России и Саудовской Аравии довольно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. Россия будет готова с января увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.

"Валюты развивающихся стран растут к доллару США на фоне усиливающегося спроса на риск. При этом рублю поддержку оказывают цены на нефть, благоприятно воспринявшие итоги переговоров ОПЕК+. Курс доллара снизился до 74,17 руб./$ - минимума с начала сентября. Декабрь пока складывается позитивно, что позволит рублю оставаться вблизи текущих уровней, но потенциал укрепления в ближайшее время остается ограниченным. Тем не менее уже в первом квартале, при сохранении внешнего позитива, курс может продолжить снижаться на фоне сезонного увеличения сальдо счета текущих операций", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Вопреки ожиданиям страны ОПЕК+ все же пришли к некому компромиссу, что поддержало цены на нефть Brent. Так, продление повышенных квот на первый квартал 2021 года не согласовали, но и добычу будут наращивать более сдержанно - по 0,5 млн баррелей в сутки каждый месяц. При этом решение о политике до конца года не было принято, и страны ОПЕК+ будут ежемесячно оценивать ситуацию. Такое компромиссное решение вкупе с возобновлением переговоров о стимулах американской экономике (причем риторика республиканцев в Конгрессе стала более компромиссной) способствовало очередному росту февральского фьючерса на марку Brent к максимумам марта 2020 года. В пятницу ждем продолжения роста нефти Brent на позитивном внешнем фоне в зону $49-52 за баррель", - полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного понизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК увеличились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,35% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 4,46% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев прибавили по 1 б.п. - до 4,74%, 4,97% и 4,89% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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