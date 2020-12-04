S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3640-3690 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3640-3690 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 склонен к восходящему движению. Состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается, потенциал роста присутствует. Отметим, что индекс широкого рынка три дня подряд тестирует сопротивление в области 3665-3670 пунктов, где пролегает долгосрочная трендовая линия, - пишет аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. - Если в ходе торгов S&P500 не сможет преодолеть обозначенный уровень сопротивления, риски краткосрочной коррекции существенно усилятся. На внутридневных графиках образуется "медвежья" дивергенция по индикатору RSI, поэтому мы рекомендуем инвесторам проявить осторожность".

Мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику в пятницу, отмечает эксперт "Фридом Финанс". "Перспективы новых фискальных стимулов остаются фактором поддержки, особенно для циклических секторов. По риторике Дональда Трампа можно предположить, что он поддержит любой вариант соглашения между демократами и республиканцами. Митч Макконнелл после встречи с республиканскими сенаторами выразил надежду на то, что компромисс по новому пакету фискальных стимулов будет достигнут", - обращает внимание аналитик.

"Тем временем эпидемиологическая ситуация в США продолжает ухудшаться. Вчера по стране было зафиксировано 210 тыс. заразившихся COVID-19, и это новый рекорд. Рост количества летальных исходов у пациентов с коронавирусом также вызывает пессимизм. Губернатор Калифорнии предупредил, что новые карантинные меры в штате могут быть введены в течение следующих нескольких дней. Кроме того, участники рынка обеспокоены тем, что фармгигант Pfizer может не справиться с производством вакцины в запланированных объемах, - отмечает Денисламов. - Таким образом, ситуация на фондовом рынке складывается противоречивая. Определиться с краткосрочным направлением движения может помочь пятничная статистика по рынку труда, которую очень ждут инвесторы. Если данные отразят слабое влияние фактора COVID-19, это усилит аппетит к риску на фондовом рынке".

Также в пятницу будет опубликован отчет по рынку труда США за ноябрь. Ожидается появление 469 тыс. новых рабочих мест против 638 тыс. в октябре, что будет означать замедление темпов найма до минимальных с мая под влиянием новой волны эпидемии, указывает эксперт "Фридом Финанс". Уровень безработицы, согласно консенсусу, снизится с 6,9% до 6,8%. "Мы ожидаем, что негативные моменты в отчете будут связаны с динамикой создания рабочих мест в госсекторе и на производстве, на что указал вышедший на днях соответствующий компонент индекса PMI. В то же время сектор услуг имеет шансы приятно удивить, несмотря на фактор COVID-19. На наш взгляд, наиболее вероятно сохранение уровня безработицы на уровне 6,9%", - отмечает аналитик.

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