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04 декабря 2020 года 14:50
Акции РусАла, ЛСР и Ленты будут интересны на следующей неделе - BCS Express
По мнению аналитиков BCS Express, на следующей неделе будут интересны акции "РусАла", "Группы ЛСР" и "Ленты", говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Долларовые цены на алюминий с конца октября выросли на 12% и оказались на максимумах за два года. По мере дальнейшего снижения рисков со стороны пандемии COVID-19 рынок алюминия может продолжать демонстрировать признаки восстановления. Это поддержит выручку и EBITDA "РусАла" в ближайшие месяцы. Уже по итогам IV квартала 2020 г. компания может показать сильные результаты", - полагает аналитик BCS Express Игорь Галактионов. Между тем мультипликаторы алюминиевого бизнеса "РусАла" остаются на скромных уровнях, предполагающих потенциал роста капитализации. Другим важным драйвером роста, по мнению эксперта, является позитивная динамика акций "Норникеля", в котором "РусАлу" принадлежит чуть менее 28%. Возможность переориентации дивидендной политики "Норникеля", с расчетных выплат от показателя EBITDA в пользу свободного денежного потока, внушает инвесторам оптимизм. Рост цен на медь (около 30% выручки "Норникеля") на 16% с конца ноября и стабильность продуктовой корзины металлов в целом дают основания ожидать сохранения высокого уровня цен на акции компании. "Все это позволяет рассматривать акции "РусАла", как перспективный актив на горизонте ближайшей недели. В то время как "Норникель" уже обновил исторические максимумы, бумаги "РусАла" сохраняют потенциал роста в район 40-42 руб. за бумагу", - резюмирует Галактионов. Акции девелопера ЛСР в ноябре практически не участвовали в ралли. На текущий момент рост к концу октября составляет не более 2%, подчеркивает аналитик инвесткомпании. Между тем компания показала сильные результаты в I полугодии 2020 г. и операционные результаты в III квартале. В I полугодии 2021 г. такие факторы как низкая стоимость заимствований и льготная программа ипотечного кредитования будут поддерживать продажи компании. "Все это позволяет рассчитывать на возвращение к выплатам, как минимум, 78 руб. на акцию в виде дивидендов, что по текущим ценам эквивалентно дивидендной доходности 8,6%. В условиях низких процентных ставок такая доходность выглядит избыточной и может спровоцировать положительную переоценку бумаг. Техническая картина располагает к покупкам после просадки на 6% от месячных максимумов", - делает вывод Галактионов. Другими перспективными бумагами второго эшелона на ближайшую неделю, по мнению аналитика BCS Express, выглядят депозитарные расписки "Ленты". Компания по мультипликаторам остается самой дешевой среди публичных ритейлеров на Московской бирже из-за низких темпов роста. В то же время высокий уровень свободного денежного потока открывает перспективы делевереджа и перехода к регулярным дивидендным выплатам. "Покупки бумаг компании менеджментом и проведение процедуры редомициляции косвенно указывают на вероятность такого сценария уже в 2021 г. Ожидается, что новая стратегия развития будет представлена уже в начале 2021 г., а вопрос дивидендов будет рассмотрен позже, когда станут известны итоги 2020 г. С учетом такой фундаментальной картины текущие ценовые уровни выглядят заниженными. Техническая картина указывает на вероятное продолжение роста в район полугодовых максимумов 235-240 руб. на краткосрочном горизонте", - заключает Галактионов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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