Вероятно дальнейшее укрепление рубля в 1 квартале 2021г - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятно дальнейшее укрепление рубля в 1 квартале 2021г при сохранении внешнего позитива, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург".

"Валюты развивающихся стран растут к доллару США на фоне усиливающегося спроса на риск. При этом рублю поддержку оказывают цены на нефть, благоприятно воспринявшие итоги переговоров ОПЕК+. Курс доллара снизился до 74,26 руб./$1 - минимума с начала сентября. Декабрь пока складывается позитивно, что позволит рублю оставаться вблизи текущих уровней, но потенциал укрепления в ближайшее время остается ограниченным. Тем не менее, в первом квартале 2021г, при сохранении внешнего позитива, курс может продолжить снижаться на фоне сезонного увеличения сальдо счета текущих операций", - отмечают эксперты банка.

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