"ВТБ Мои Инвестиции" добавил в топ-лист Интер РАО, убрав Татнефть

Название Доля в портфеле в % Дивдоходность на след. 12 мес. в % "Газпром", ао 10,1 4,5 "Лукойл", ао 10,2 4,9 НЛМК, ао 10,1 7,4 "Роснефть", ао 10,2 5,7 Сбербанк, ао 10,0 5,1 Сбербанк, ап 10,1 5,7 "Сургутнефтегаз", ап 10,0 16,5 "Алроса", ао 5,0 15,0 "Аэрофлот", ао 5,0 0,0 ГМК "Норникель" 4,6 15,7 "Интер РАО", ао 4,7 3,7 ММК, ао 5,0 13,0 Polymetal, ао 5,0 9,4

"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ акций Россия, добавив акции "Интер РАО ЕЭС", убрав акции "Татнефти", говорится в комментарии инвестбанка. Также увеличен вес привилегированных акций "Сургутнефтегаза". "Мы сохраняем высокую экспозицию в циклических активах, поскольку вновь и вновь поступающие новости об успешном испытании вакцин продолжают поддерживать ожидания восстановления экономической активности по всему миру", - отмечают аналитики инвестбанка. Аналитики "ВТБ Инвестиции" увеличивают вес привилегированных акций "Сургутнефтегаза", так как они показали более слабую динамику на фоне сильного роста цен на нефть (+30%) и остальных акций компаний нефтегазового сектора. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" продолжают торговаться с двухзначной дивидендной доходностью за 2020 год. "Исключаем акции Татнефти на фоне отсутствия решения по дивидендам за 3 квартал 2020 года. Мы также ожидаем снижение маржинальности сегмента добычи в 2021 году ввиду изменения налогового режима компании", - отмечают эксперты. Аналитики инвестбанка добавили акции "Интер РАО" на фоне реализации программы стратегического развития компании. Также росту акций может способствовать вероятный запуск программы мотивации для менеджмента в начале 2021 года, полагают они. Топ акций Россия