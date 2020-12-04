Рынок акций РФ поднялся к 3200п по индексу МосБиржи на решениях ОПЕК+, раллирует Ozon

Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу растет вслед за раллирующей нефтью (Brent нацелилась на $50 за баррель) после решения стран ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи с января; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3200 пунктов, обновив максимум с января, лидируют в росте АДР Ozon и бумаги нефтяных компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3194,47 пункта (+1,01%, максимум сессии - 3198,4 пункта), индекс РТС - 1355,3 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 74,25 рубля (-0,2 рубля), золото стоит $1842,8 за унцию (+0,1%).

Подорожали АДР Ozon (+9,7%, до 3830,5 рубля), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%).

Торги расписками Ozon начались 24 ноября, с момента старта торгов на бирже NASDAQ под тикером "OZON". Текущая цена АДР Ozon почти на 70% превышает цену размещения в $30 за штуку (2272,65 рубля).

Подешевели в пятницу акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Московской Биржи" (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,1%).

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, нефтяные акции растут на фоне решения стран ОПЕК+ о постепенном восстановлении добычи с ежемесячным мониторингом ситуации начиная с января, что обеспечило выход фьючерсов на нефть Brent к отметке $50 за баррель (впервые с марта текущего года). На валютном рынке остается в силе возможность снижения доллара на фоне его ослабления к корзине валют и повышения цен на энергоносители. В течение дня на ход торгов на валютном и фондовом рынках может повлиять глобальная статистика: в США в 16:30 МСК ожидается публикация данных по рынку труда (Non-farm payrolls) за ноябрь.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, решение ОПЕК+ придало силы российским акциям и рублю.

С января добыча стран ОПЕК+ возрастет на 500 тыс. б/с, в последующие месяцы квартала будет прибавка еще по столько же, если позволит ситуация на рынке. На этой информации цена Brent приблизилась к отметке $50 за баррель. Данная реакция нефтяных трейдеров выглядит немного странной, поскольку одним из вариантов решений ОПЕК+ было вообще неувеличение объемов добычи в первом квартале. Кроме того, текущий профицит предложения нефти на мировом рынке сохраняется.

Не исключено, что на какое-то время нефть превысит $50 за баррель, но ее закрепление на достигнутых уровнях маловероятно. Многое еще будет зависеть от курса доллара, с которым в последнее время возросла корреляция нефти.

Поддержку акциям "Норникеля" оказывают новости о некотором изменении порядка расчетов дивидендов - теперь они будут определяться исходя из свободного денежного потока. "Норникель" выглядит сейчас локально перекупленным, к тому же торгуется недалеко от исторических максимумов, отмечает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что поводом для неопределенности на внешних рынках остается нерешенный вопрос с программой стимулирования американской экономики. По сообщениям СМИ, республиканцы готовы пойти на увеличение размера помощи, что позволяет надеяться на принятие мер поддержки до конца текущего года, но консенсуса в этом вопросе пока нет. Отсутствие же стимулов заставляет опасаться ухудшения ситуации на американском рынке труда. Поэтому в центре внимания будет выходящая в пятницу статистика по уровню безработицы и числу новых рабочих мест за ноябрь, которая может показать минимальное значение за последние 6 месяцев.

Настроения на мировых рынках в конце недели можно оценить как умеренно позитивные, основную поддержку оказывает рост нефти на фоне подвижек на саммите ОПЕК+. Благодаря росту Brent выше $49 за баррель индекс МосБиржи в пятницу нацелился на рубеж 3200 пунктов, отмечает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, после решения ОПЕК+ цены на нефть стали расти. Очевидно, что нефтетрейдеры верят, что такие страны, как Ирак, Ливия и Россия, будут соблюдать квоты на добычу, а мониторинговый комитет ОПЕК будет оперативно сигнализировать о выявленных дисбалансах между спросом и предложением.

Тем временем спрос на нефть по-прежнему подточен пандемией короновариуса COVID-19 (но не в Азии) и при этом существуют избыточные ожидания касательно массовой вакцинации. Коронавирусная реальность в I квартале 2021 г. может оказаться довольно жесткой.

Позитивом для рынков является то, что новый пакет помощи американской экономики скоро будет принят. Некоторые законодатели усилили призывы принять еще один раунд бюджетных стимулов до конца года. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявили, что поддерживают недавно обнародованное двухпартийной группой законодателей предложение о стимулировании роста на сумму $908 млрд, несмотря на то, что эта сумма меньше, чем пакет в $2 трлн, который требовали демократы ранее. В ближайшие недели рынок акций РФ будет турбулентным, и в связи с этим инвесторам стоит закрыть "длинные" позиции по акциям компаний, на графиках которых имеются сильные "медвежьи" сигналы (например, в акциях "Мосбиржи"), отмечает Верников.

В США в четверг индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,3%. Давление на рынок оказало сообщение Dow Jones о том, что компания Pfizer пересмотрела план поставок вакцины от коронавируса на текущий год в связи с проблемами в цепи поставок. Компания теперь рассчитывает поставить лишь половину от ранее запланированного объема (Pfizer сможет произвести 50 млн доз препарата от коронавируса COVID-19 вместо планировавшихся 100 млн).

В центре внимания трейдеров оставалось обсуждение нового пакета стимулирующих мер. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл провели переговоры на фоне усилий Конгресса заключить соглашение о мерах помощи и избежать приостановки работы правительства. Ранее в четверг Макконнелл сообщил, что видит "обнадеживающие признаки" того, что стороны смогут прийти к соглашению до конца года.

На этой неделе группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу для переговоров.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан сказал, что рост экономики США может остановиться к концу года в случае дальнейшего распространения коронавируса в стране. По его словам, "следующие три-шесть месяцев будут сложными". Однако глава ФРБ Далласа ожидает возвращения к уверенному экономическому росту в более долгосрочной перспективе на фоне массовой вакцинации. По его прогнозу, в 2021 году ВВП США может вырасти на 3,5%.

В пятницу в Азии динамика индексов акций также была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,1%) на фоне негативной новости о вакцине Pfizer, но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%).

Министерство обороны США добавило еще четыре китайские компании в санкционный список "военных компаний". Все они подозреваются американской разведкой в сотрудничестве с военным руководством КНР.

Нефть в пятницу дорожает и может завершить ростом пятую неделю подряд, поддержку оказало решение стран ОПЕК+ наращивать добычу умеренными темпами; цена Brent находится на $1,26 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $49,68 за баррель (+2% и +1% в четверг), январская цена WTI - $46,44 за баррель (+1,8% и +0,8% накануне).

Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года.

Позиции лидеров сделки России и Саудовской Аравии довольно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. Россия будет готова уже с января увеличить добычу нефти на 125 тыс. б/с.

Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+25,9% и +11,5% "префы"), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+2,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,2%), ГДР "Лента" (MOEX: LNTA) (+1,9%).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-5,3%, до 66,1 рубля; дивиденды за I полугодие 2020 года - 3 рубля на акцию).

Также подешевели бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-7,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,66 млрд рублей (из них 3,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,3 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 2,13 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").