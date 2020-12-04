Рубль, вероятно, закрепится в диапазоне 74-75 руб./$1 на предстоящей неделе - Росбанк

Рубль, вероятно, закрепится в диапазоне 74-75 руб./$1 на предстоящей неделе, говорится в комментарии Росбанка.

Как считают аналитики банка, укрепление ниже 74 руб./$1 пока можно рассматривать с оговорками - пара USD/RUB вплотную подошла к уровню поддержки в виде 200-дневного скользящего среднего (74,44 руб./$1), что может стать сигналом для увеличения позиций некоторыми участниками рынка.

Эксперты отмечают, что по итогам двух последних дней рубль оказался в числе лидеров роста среди сопоставимых валют. Укрепление против доллара США достигло 1,7%, против евро - 0,9%, тогда как валюты развивающихся стран получили преимущество на 0,5-1,0% против американской и почти не изменились против европейской (минус 0,4/+0,4%) валюты. Основу укрепления для большинства валют сформировали торги в четверг, что намекает на влияние глобального тренда коррекции доллара, и лишь рубль продемонстрировал поступательное укрепление вследствие влияния сделки ОПЕК+, обращают внимание аналитики Росбанка.

Страны-производители все же сумели согласовать отсрочку наращивания объемов добычи нефти: вместо единоразового увеличения квот на 2 млн барр./день квоты будут поступательно увеличиваться по 500 тыс. барр./ день ежемесячно с января по апрель 2021 года. Таким образом, констатируют в Росбанке, приоритет ценовых уровней был сохранен с возможностью более чутко реагировать на экономические вызовы в последующие месяцы.

Минфин также добавил свой вклад в четверг, сохранив почти неизменными планы по продаже валюты на открытом рынке, отмечают эксперты банка. Согласно прогнозу, в декабре объем недостающих сырьевых доходов составит 70,1 млрд руб. Однако, как и месяцем ранее, ошибка прогнозирования предыдущего месяца снизила планируемый объем продаж валюты до 50,8 млрд руб. или 2,2 млрд руб./день. В совокупности с продажами валюты в эквиваленте 4 млрд руб./день Банком России в рамках сделок ФНБ с активами общий объем предложения валюты может достичь 80-85 млн долл./день.

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