Рубль в пятницу будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в пятницу, скорее всего, останется в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Отечественная валюта бьет рекорды с сентября этого года по укреплению к мировым валютам на фоне оптимистичных настроений рынков после новостей о вакцинах от коронавируса и надеждах на новую программу стимулирования экономики США. Нефтяные котировки на ожиданиях решений ОПЕК+ относительно квот на добычу также растут. 3 декабря альянс принял решение о повышении уровня добычи на 500 тысяч баррелей нефти в январе 2021 года с ежемесячным пересмотром параметров на уровне 0,5 млн баррелей в месяц. Прогнозируется, что к апрелю на рынок будет поступать на 2 млн баррелей в сутки больше, чем в настоящее время. Таким образом, будет соблюден баланс спроса и предложения на рынке, но страны начнут увеличивать добычу, как ранее и планировалось", - отмечает Тузов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,46% и составила 48,34 долларов за баррель. Цена январских контрактов на нефть марки WTI выросла на 0,18% и составила 45,26 долларов за баррель. Закрепление нефтяных котировок в диапазоне выше 48 долларов, по мнению эксперта "Универ Капитала", дает возможность отечественной валюте остаться на достигнутых отметках в краткосрочном периоде.

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