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04 декабря 2020 года 10:07
Рубль в пятницу будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в пятницу, скорее всего, останется в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Отечественная валюта бьет рекорды с сентября этого года по укреплению к мировым валютам на фоне оптимистичных настроений рынков после новостей о вакцинах от коронавируса и надеждах на новую программу стимулирования экономики США. Нефтяные котировки на ожиданиях решений ОПЕК+ относительно квот на добычу также растут. 3 декабря альянс принял решение о повышении уровня добычи на 500 тысяч баррелей нефти в январе 2021 года с ежемесячным пересмотром параметров на уровне 0,5 млн баррелей в месяц. Прогнозируется, что к апрелю на рынок будет поступать на 2 млн баррелей в сутки больше, чем в настоящее время. Таким образом, будет соблюден баланс спроса и предложения на рынке, но страны начнут увеличивать добычу, как ранее и планировалось", - отмечает Тузов. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,46% и составила 48,34 долларов за баррель. Цена январских контрактов на нефть марки WTI выросла на 0,18% и составила 45,26 долларов за баррель. Закрепление нефтяных котировок в диапазоне выше 48 долларов, по мнению эксперта "Универ Капитала", дает возможность отечественной валюте остаться на достигнутых отметках в краткосрочном периоде. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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