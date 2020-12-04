Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут рынок труда в США и инфляция в РФ:

- В 19:00 МСК выйдет статистика по инфляции в России за ноябрь;

- В центре внимания глобального рынка будет отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США;

- В США также ожидаются данные по заказам на товары длительного пользования и отчет Baker Hughes по числу действующих буровых установок.

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