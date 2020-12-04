Рынок акций РФ, скорее всего, начнет торговую сессию в пятницу с позитива - "Алор Брокер"

Российский рынок акций, скорее всего, начнет торговую сессию в пятницу с позитивного открытия благодаря подорожавшей нефти и растущим фьючерсам на американские индексы, говорится в комментарии "Алор Брокер".

В лидерах роста, по крайней мере первой половины торгов пятницы, будут акции нефтяных компаний, неплохо скорректировавшиеся в последние дни, считает главный аналитик Алексей Антонов. При этом эксперт рекомендует все покупки "нефтянки" сопровождать короткими "стопами" в связи с большими рисками коррекции цен на нефть.

"В четверг слабо выглядели бумаги металлургов, за исключением "Норильского никеля", где процентным ростом отыгрывалось некоторое изменение порядка расчетов дивидендов - теперь они будут определяться исходя из свободного денежного потока. "Норникель" выглядит сейчас локально перекупленным, к тому же торгуется недалеко от исторических максимумов. Считаем, что коррекция акций металлургов носит локальный характер и их долю в портфелях можно потихоньку увеличивать", - отмечает Антонов.