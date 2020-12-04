Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу с повышения в пределах 0,2-0,6% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги в пятницу с повышения в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3170-3180 пунктов, с вероятностью дальнейшего повышения в район 3190-3200 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3170-3180 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3160, 3150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3190, 3200 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он способен продолжить повышение в район 3190-3200 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер "Алго Капитала" Виталий Манжос.

Участники локальных торгов во второй половине пятницы будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, полагает Манжос. Косвенное влияние на российский фондовый рынок, по его мнению, способна оказать публикация ноябрьского блока статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (16:30 МСК).

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