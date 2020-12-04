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04 декабря 2020 года 09:02
Вероятно нейтральное открытие индекса Мосбиржи утром пятницы - BCS Express
Индекс Мосбиржи может показать нейтральное открытие утром пятницы при умеренно позитивном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "В целом по индексу Мосбиржи общая картина пока существенно не меняется. При этом пространство для подъема сохраняется. В качестве целей по-прежнему выделяется область новых исторических максимумов 3225-3245 пунктов. Каких-то важных уровней поддержки нет вплоть до зоны 3065-3095 пунктов", - указывает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Российские ключевые индексы в четверг показали смешанные результаты, констатирует он. Рублевый индекс Мосбиржи начал корректироваться и в моменте терял более 1%, а вот долларовый РТС за счет снижения пары USD/RUB сумел завершить день в плюсе. Среди отдельных секторов под наиболее сильным давлением оказались лидеры прошлых дней, а именно отрасль металлургии и добычи (-1%), а также нефтегазовый сектор (-1,6%). "Отметим сильные различия в динамике "голубых фишек" и менее ликвидных акций. Эти две группы бумаг в последнее время периодически показывают разнонаправленную тенденцию. "Голубые фишки" на волне подъема демонстрируют опережающие темпы роста, а в периоды коррекции снижаются заметно сильнее второго/третьего эшелонов, - пишет Карпунин. - В частности, в четверг сессия сопровождалась ростом индекса акций компаний средней и малой капитализации (+0,3%), тогда как индекс "голубых фишек" упал на 0,85%. Это результат притоков крупного спекулятивного капитала на развивающиеся площадки, который ориентируется в первую очередь на наиболее ликвидные инструменты". Отставание акций нефтяников может быть временным явлением, полагает аналитик. Учитывая позитивную динамику фьючерсов Brent, бумаги "ЛУКОЙЛА", "Татнефти" и "Газпром нефти" могут отскочить и выглядеть устойчивее рынка. К тому же решение ОПЕК+ предполагает увеличение добычи компаниями уже в следующем месяце (страны ОПЕК+ в четверг согласовали план постепенного наращивания добычи с 1 января: по 500 тыс. б/с в месяц; нефтяные котировки отреагировали ростом.). Также Карпунин отмечает, что в рамках локальной распродажи четверга не наблюдалось бегства из акций Сбербанка, которые, как правило, чутко реагируют на общие настроения инвесторов на рынке. "Это признак силы бумаг, так что пространство для роста в них еще сохраняется. С технической точки зрения, обыкновенные акции банка выглядят перекупленными, однако общий тренд по-прежнему растущий. Ближайший ориентир - уровень годового максимума в 270-271 руб.", - пишет эксперт. "Среди "голубых фишек" "лучше рынка" выглядели акции "Норильского никеля" (+1%). Несмотря на слабый доллар и накопленную перекупленность, спрос в бумагах сохраняется. До исторического максимума им осталось пройти наверх 2,2%. Возможность переориентации дивидендной политики компании с расчетных выплат от показателя EBITDA в пользу свободного денежного потока внушает оптимизм в инвесторов. Дивидендная доходность может оставаться стабильно выше среднерыночной и после 2022 г., когда завершится соглашение между крупнейшими акционерами, - указывает Карпунин. - Как следствие, положительные ожидания сохраняются и по бумагам "РУСАЛа" и En+, которые, помимо роста стоимости доли в ГМК, выигрывают за счет уверенного подъема цен на алюминий". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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