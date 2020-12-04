Утренние прогнозы: умеренный плюс

В пятницу аналитики прогнозируют позитивный старт торгов на рынке акций РФ. В лидерах могут оказаться акции нефтегазовых компаний.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3170-3180 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3160, 3150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3190, 3200 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он способен продолжить повышение в район 3190-3200 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций, скорее всего, начнет торговую сессию в пятницу с позитивного открытия благодаря подорожавшей нефти и растущим фьючерсам на американские индексы".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Рассчитываем на рост индекса Мосбиржи в направлении 3200 пунктов".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в умеренный плюс во главе с акциями нефтегазовых компаний".