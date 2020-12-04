Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 4 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Давление на рынок оказало сообщение Dow Jones о том, что компания Pfizer пересмотрела план поставок вакцины от коронавируса на текущий год в связи с проблемами в цепи поставок. Компания теперь рассчитывает поставить лишь половину от ранее запланированного объема.

В центре внимания трейдеров оставалось обсуждение нового пакета стимулирующих мер. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл провели переговоры на фоне усилий Конгресса заключить соглашение о мерах помощи и избежать приостановки работы правительства. Ранее в четверг Макконнелл сообщил, что видит "обнадеживающие признаки" того, что стороны смогут прийти к соглашению до конца года. На этой неделе группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу для переговоров.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в пятницу на негативной новости о вакцине. Американская Pfizer до конца 2020 года сможет произвести 50 млн доз препарата от коронавируса COVID-19 вместо планировавшихся 100 млн из-за проблем с поставками необходимых веществ, сообщили СМИ. Японский индекс Nikkei 225 к 8:13 МСК снизился на 0,19%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:05 МСК снизился на 0,34%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Между тем южнокорейский индекс Kospi к 8:06 МСК увеличился на 1,3%. Он растет четвертые торги, находясь на историческом максимуме. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,4%, обновив рекорд за восемь месяцев.

В свою очередь цены на нефть уверенно повышаются на торгах в пятницу после решения ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами. При этом нефтяные цены могут продемонстрировать рост по итогам пятой недели подряд. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $49,59 за баррель, что на 1,81% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1% - до $48,71 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет $46,36 за баррель, что на 1,58% выше уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы увеличились в цене на 0,8% - до $45,64 за баррель.

Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года. Позиции лидеров сделки России и Саудовской Аравии довольно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. Россия будет готова уже с января увеличить добычу нефти на 125 тыс. б/с. Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 2,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,619 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,731 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 декабря снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,003%, поднявшись до 715,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-13R" (+0,73%), "ЕвроХим-001P-08" (+0,4%) и "Магнит БО-002P-01" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-04" (-0,6%), "Металлоинвест БО-04" (-0,4%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) разместили выпуск бессрочных облигаций объемом 40 млрд рублей серии 001Б-06 по ставке 7,25% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 26 ноября. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Размещение выпуска проходило без премаркетинга.

ВЭБ увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-22 с не менее 20 млрд рублей до 25 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 5,95% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 6,04% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 3 декабря. Техразмещение запланировано на 8 декабря.

АО "Роснано" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 6,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,86% годовых. Объем размещения по итогам сбора заявок был установлен на уровне 5,5 млрд рублей, в то время как в качестве ориентировочного назывался объем до 6,5 млрд рублей. Сбор заявок прошел 3 декабря. Техразмещение запланировано на 15 декабря. "Роснано" начало премаркетинг данного выпуска в ноябре, однако сдвинуло сроки сбора книги на декабрь. Совет директоров "Роснано" в феврале утвердил увеличение программы биржевых облигаций серии 002Р с 20 млрд рублей до 70 млрд рублей.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 8 декабря в 10:00 МСК откроет книгу заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-SBER18 объемом от 15 млрд рублей. О дате закрытия книги будет сообщено позже. Ориентир ставки 1-го купона около 5,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,32% годовых. В предыдущий раз Сбербанк выходил на долговой рынок в конце ноября, 25 ноября банк завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-SBER19 номинальным объемом 40 млрд рублей, разместив 45% выпуска на 18 млрд рублей. Ставка 1-го купона была повышена с около 5,50% до 5,55% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,63% годовых.

ГК "Автодор" 8 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации БО-003P-01 объемом 14 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,75-6,90% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3,5% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплаты 2-го, 4-го, 6-го и 8-го купонов. Техразмещение выпуска запланировано на 15 декабря. Выпуск будет размещен в рамках новой программы облигаций компании серии 003Р объемом 48,513 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 1 декабря. Программа бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "ДОК-15" (Московская область) в рамках оферты выкупило 448,429 тыс. облигаций серии БО-01. Цена приобретения составляла 124% от номинальной стоимости. Срок подачи заявок прошел с 10:00 МСК 26 ноября до 18:00 МСК 2 декабря. Размещение выпуска объемом 2,016 млрд рублей прошло в марте 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. Срок обращения выпуска 10 лет.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 15 декабря 2020 года до 17:30 МСК 21 декабря. Дата приобретения - 22 декабря 2020 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 512 190 штук, серии 002Р-02 - до 43 367 штук. Ранее эмитент сообщал о другой оферте по этим выпускам с периодом предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 7 декабря 2020 года до 17:30 МСК 11 декабря. Дата приобретения - 14 декабря 2020 года. Количество выкупаемых бумаг серии по первой оферте было 002Р-01 - до 1 млн 489 тыс. 24 штуки, серии 002Р-02 - до 577 тыс. 644 штук. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале текущего года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае текущего года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. По обоим выпускам предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,9% выпуска гасятся каждый квартал начиная с 3-го года обращения облигаций, оставшиеся 33,7% гасятся в дату выплаты последнего купона.