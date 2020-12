Brent - $49,62 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в пятницу. Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой.

Давление на рынок оказало сообщение Dow Jones о том, что компания Pfizer Inc. (SPB: PFE) пересмотрела план поставок вакцины от коронавируса на текущий год в связи с проблемами в цепи поставок. Компания теперь рассчитывает поставить лишь половину от ранее запланированного объема.

В центре внимания трейдеров оставалось обсуждение нового пакета стимулирующих мер.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл провели переговоры на фоне усилий Конгресса заключить соглашение о мерах помощи и избежать приостановки работы правительства. Ранее в четверг Макконнелл сообщил, что видит "обнадеживающие признаки" того, что стороны смогут прийти к соглашению до конца года.

На этой неделе группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу для переговоров.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан сказал, что рост экономики США может остановиться к концу года в случае дальнейшего распространения коронавируса в стране.

"Рост замедляется, и мы можем прийти к тому, что в зависимости от масштаба вспышки (вируса - ИФ) этот рост остановится либо в конце текущего года, либо в первом квартале (2021 года - ИФ)", - сказал он в интервью CNBC.

По его словам, "следующие три-шесть месяцев будут сложными". Однако глава ФРБ Далласа ожидает возвращения к уверенному экономическому росту в более долгосрочной перспективе на фоне массовой вакцинации. По его прогнозу, в 2021 году ВВП США может вырасти на 3,5%.

Опубликованные в четверг статданные показали, что снижение числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе превзошло прогнозы.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 75 тыс., до 712 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 787 тыс., а не 778 тыс.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение до 775 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре опустился до 55,9 пункта с 56,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения индекса до 56 пунктов.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 5,96%. Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, разместила заказ на дополнительные 75 самолетов Boeing 737 MAX, увеличив, таким образом, свой заказ до 210 лайнеров.

Акции XPO Logistics (SPB: XPO) Inc. укрепились на 5,8%. Американская транспортно-логистическая компания планирует разделиться на две отдельные компании. XPO Logistics намерена выделить глобальный бизнес в сфере контрактной логистики, при этом сохранив грузовые и фрахтовые операции в единой структуре, говорится в сообщении компании.

Котировки акций PVH Corp. (SPB: PVH) выросли на 5,8%, хотя у этой компании, владеющей рядом известных брендов одежды, чистая прибыль в третьем квартале 2020 финансового года сократилась втрое, а выручка - на 18%, причем PVH ожидает дальнейшего падения доходов в текущем квартале.

Акции Snowflake Inc. подскочили на 16,1%, несмотря на то, что чистый убыток этой компании, предоставляющей услуги облачного хранения данных, в третьем квартале вырос почти вдвое, существенно хуже ожиданий.

Цена бумаг Palantir Technologies Inc. выросла на 6,75 после падения на 12,3% по итогам предыдущих торгов, которое стало максимальным с момента выхода компании на открытый рынок в конце сентября этого года, отмечает MarketWatch.

Бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) подешевели на 0,08%. Одна из крупнейших нефтекомпаний США существенно сократила план капиталовложений на 2021 год, а также урезала бюджет расходов на период до 2025 года включительно.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 85,73 пункта (0,29%) и составил 29969,52 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 2,29 пункта (0,06%) - до 3666,72 пункта.

Nasdaq Composite набрал 27,82 пункта (0,23%) и составил 12377,18 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в пятницу на негативной новости о вакцине.

Американская Pfizer Inc. до конца 2020 года сможет произвести 50 млн доз препарата от коронавируса COVID-19 вместо планировавшихся 100 млн из-за проблем с поставками необходимых веществ, сообщили СМИ.

"Прежде чем мы сможем начать новый рост, будет обычная борьба между среднесрочным оптимизмом и краткосрочным отчаянием, связанным с COVID-19", - полагает Стивен Иннес из Axi, которого цитирует MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:13 МСК снизился на 0,3%.

В число лидеров падения котировок входят акции интернет-компании Rakuten Inc. (-6,6%), M3 Inc. (-3,9%) и Mitsui Chemicals Inc. (-3,2%).

Капитализация производителя потребительской электроники Sony сократилась на 0,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1,1%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 1,4%.

Между тем растет стоимость бумаг автопроизводителя Nissan Motor - на 2,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:05 МСК снизился на 0,34%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Министерство обороны США добавило еще четыре китайские компании в санкционный список "военных компаний" - China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Все они подозреваются американской разведкой в сотрудничестве с военным руководством КНР.

Котировки акций нефтепроизводителя CNOOC снижаются на 2,2% в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже в пятницу, крупнейшего в стране производителя чипов SMIC - на 2,5%.

Кроме того, существенно теряют в стоимости девелоперы, включая Country Garden Holdings Co. Ltd. (-2,9%) и China Resources Land Ltd. (-2%), а также телекоммуникационная компания China Mobile Ltd. (-1,8%).

Акции производителя электроники Xiaomi Corp. дорожают на 0,2%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,1%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 2,6%.

Между тем южнокорейский индекс Kospi к 8:06 МСК увеличился на 1,3%. Он растет четвертые торги, находясь на историческом максимуме.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повышается на 3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,4%, обновив рекорд за восемь месяцев.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP выросла на 0,5%, Rio Tinto - на 0,9%.

Розничные продажи в Австралии в октябре увеличились на 1,4% относительно предыдущего месяца - это первый подъем показателя с июля. Тем не менее, аналитики в среднем прогнозировали более значительный прирост - на 1,6%, по данным Trading Economics. В сентябре, согласно уточненным данным, продажи упали на 1,1%.

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на торгах в пятницу после решения ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами.

При этом нефтяные цены могут продемонстрировать рост по итогам пятой недели подряд, отмечает Trading Economics.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК в пятницу составляет $49,65 за баррель, что на $0,94 (1,93%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,46 (1%) - до $48,71 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $46,4 за баррель, что на $0,76 (1,67%) ниже уровня предыдущих торгов. В четверг фьючерсы увеличились в цене на $0,36 (0,8%) - до $45,64 за баррель.

Страны ОПЕК+ сочли, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще хрупок, позволив себе увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года.

Позиции лидеров сделки России и Саудовской Аравии довольно сильно разошлись, но компромиссный вариант позволит им продолжать дружбу и балансировку нефтяного рынка. Россия будет готова уже с января увеличить добычу нефти на 125 тыс. б/с.

Страны ОПЕК+ в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.

По мнению экспертов Commonwealth Bank of Australia новое соглашение означает, что мировые запасы нефти смогут начать уменьшаться в первом квартале 2021 года. Между тем они отмечают, что рост поставок из Ливии и потенциальное увеличение добычи в Иране в случае улучшения отношений с США могут оказать на нефтяные цены давление.