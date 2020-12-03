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03 декабря 2020 года 19:43

Рынок акций РФ просел по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля и в ожидании решения ОПЕК+ по квотам

Москва. 3 декабря. Рынок акций РФ в четверг просел по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля и частичной фиксации прибыли игроками в ожидании решения стран ОПЕК+ по квотам на добычу сырья с января; лидировали в откате бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на корпоративных новостях, а выросли АДР Ozon (MOEX: OZON) и акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3162,67 пункта (-0,8%), индекс РТС подрос до 1339,41 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,8%.

Доллар упал до 74,37 рубля (-0,7 рубля), золото подросло до $1836,8 за унцию (+0,4%).

Подешевели акции "НЛМК" (-5,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -1,1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Компания Владимира Лисина накануне продала 2,1% акций НЛМК в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ). "Fletcher Group Holdings Limited объявляет об успешном размещении около 128 млн акций НЛМК", - говорится в заявлении по итогам сделки. Ее объем оказался чуть больше, чем анонсировалось в среду вечером (около 120 млн акций, 2% капитала).

В заявлении не раскрыта цена размещения. В результате АВВ доля Fletcher в НЛМК снизилась до 79,3% с 81,4%, free float теперь равен 20,7%, сказано в пресс-релизе.

Топ-менеджмент АФК "Система" (MOEX: AFKS) может предложить совету директоров удвоить размер дивидендов по итогам 2020 года - при условии сохранения позитивных тенденций в IV квартале, говорится в финансовом отчете корпорации.

Выручка АФК "Система" в III квартале 2020 года выросла на 9,6% в годовом выражении и составила 184,9 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные ранее аналитики ожидали, что выручка АФК вырастет на 5,9% - до 178,7 млрд рублей.

Совет директоров "Роснефти" продлил программу выкупа акций (buyback) на открытом рынке до 31 декабря 2021 года, сообщила компания. Программа предполагает покупку акций на сумму до $2 млрд - не более 340 млн штук, или 3,2% уставного капитала. На данный момент общий пакет приобретенных акций, в том числе в форме депозитарных расписок, достиг 80,95 млн, что составляет 0,7638% уставного капитала НК и 23,81% объема программы buyback.

Вечером в четверг "Роснефть" сообщила о возобновлении buyback, купив 3 декабря 3 тыс. GDR.

Подорожали в четверг АДР Ozon (+16%, до 3492 рублей), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Московской Биржи" (+0,7%), АФК "Система" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

АФК "Система" не планирует монетизировать свою долю в маркетплейсе Ozon, сообщил на телефонной конференции CEO корпорации Владимир Чирахов.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, амплитуда движения мировых рынков акций оказалась умеренной после того, как лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл отклонил новый пакет стимулов на сумму $908 млрд. В четверг рынок акций РФ коррекционно просел на фоне ухудшения настроений в мире - инвесторы оценивают прогресс в продвижении вакцин и ожидают новых стимулов в США или смягчения монетарной политики ФРС. Также нефтетрейдеры ожидали итогов заседания ОПЕК+.

Аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон также констатирует ожидания итогов конференции ОПЕК+, где участники обсуждают вопрос о возможности смягчения ограничений на добычу нефти в январе 2021 года. Накануне Конгресс США напомнил участникам рынка, что торговая война с Китаем не закончилась. Палата представителей Конгресса приняла законопроект, который предполагает, что китайские компании могут лишиться листинга на американских биржах. Это стало напоминанием, что торговые войны между США и КНР вполне могут стать катализатором рыночных потрясений даже после ухода Дональда Трампа из Белого дома.

По данным Reuters, цена продажи акций НЛМК мажоритарием составила $25,35 за ГДР (это на 5,3% ниже цены закрытия основных торгов в среду). Ранее Fletcher Group продавала акции НЛМК в 2019 году, когда она также ускоренно сформировала книгу заявок и разместила пакет в 2,6%. В последнее время акции НЛМК котировались очень неплохо - вблизи максимумов 2018-2019 годов, обеспечив инвесторам совокупную доходность 46% по итогам шести месяцев. Это дает основания полагать, что решение о нынешнем размещении, возможно, было продиктовано ценовыми соображениями, отмечают аналитики Sberbank CIB.

Эксперты также обратили внимание, что увеличение free float НЛМК может побудить MSCI пересмотреть оценку этого параметра с 15-20% до 20-25%, что означало бы повышение коэффициента free float компании с 0,20 до 0,25. В результате вес НЛМК в индексе MSCI Russia может увеличиться с 1,5% до 1,9%, что обеспечит приток в акции не менее $25 млн со стороны пассивных фондов (в 1,4 больше среднего суточного оборота локальных акций компании за 30 дней). Скорее всего, решение будет принято в рамках полугодового пересмотра индексов в мае 2021 года, хотя, возможно, по усмотрению MSCI оно будет принято в феврале, полагают в Sberbank CIB.

По оценке главного аналитика компании "Открытие Брокер" Алексея Павлова, в случае повышения индексным провайдером MSCI оценки FIF (free float) для НЛМК с 0,20 до 0,25, это может привести к пассивному притоку в бумаги компании порядка $40-60 млн, что соответствует оборотам за 2-3 дня торгов в Москве и Лондоне. По всей видимости, указанные изменения произойдут в ходе полугодового пересмотра индексов в мае 2021 года, считает аналитик.

Как отмечает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев, рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз из области, близкой к историческому максимуму по индексу МосБиржи. Высока вероятность, что уже в декабре произойдет обновление рекордных значений индекса, если итоги встречи ОПЕК+ не внесут свои коррективы в планы рынка. На опасениях негативных результатов встречи ОПЕК+ сильнее всего в четверг просел нефтегазовый сектор, также ощутимые потери понес сектор акций металлов и добычи из-за ускоренного размещения в рынок (ABB) пакета акций НЛМК.

Заседание ОПЕК+ в четверг было несколько задержано, фактические результаты встречи могут выйти во время вечерней торговой сессии "Мосбиржи". Пока известно, что участники ОПЕК+ склоняются к продлению текущих ограничений с дальнейшим повышением добычи. В целом на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита нефти с III квартала 2020 года как минимум до конца 2021 года. Впрочем, форвардная кривая нефти Brent уже перешла к плоскому положению, что может говорить о весьма ограниченном локальном потенциале роста цен на нефть.

Рынок акций США продолжает медленный рост в ожидании квартальных экспираций, традиционного рождественского "ралли" и крупных декабрьских IPO. После экспирации можно будет ожидать падения торговой активности на рынках, которая в полной мере может вернуться ближе к 15 января, когда будет стартовать сезон отчетов американских компаний. В пятницу на этой неделе может пройти традиционная фиксация прибылей инвесторами на данных по безработице в США. Но на следующей неделе, скорее всего, можно будет ждать вновь усиления аппетита инвесторов к риску, считает Бушуев.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в начале дня на рынках преобладал оптимизм на фоне данных по индексу деловой активности в сфере услуг Китая от Markit, поскольку показатель превысил ожидания.

Нефть не оставляла попыток роста в течение дня на фоне ослабления доллара, Brent удерживала уровень $48 за баррель. Однако "нефтебыков" сдерживала неопределенность с решением ОПЕК+ по размеру сокращения добычи после 31 декабря. По информации агентства Bloomberg, участники альянса накануне достигли прогресса в переговорах, но говорить об окончательных договоренностях еще рано.

Доллар остается под давлением высокого спроса на рисковые активы, сделавшего неактуальным защитные инструменты, одним из которых является американская валюта. Также негативной динамике способствуют ожидания новых монетарных и фискальных стимулов в США, что увеличит предложение доллара на глобальном рынке, считает эксперт.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%) в ожидании скорого начала применения вакцины от COVID-19 в различных странах мира; консолидируется Европа (индекс FTSE подрос на 0,3%, CAC 40 и DAX теряют 0,2-0,4%), но растет Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,3% и обновил максимум).

Премьер Великобритании Борис Джонсон накануне приветствовал решение британского Агентства по регулированию лекарственных препаратов (MHRA) одобрить применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что британские власти начнут прививочную кампанию против коронавируса COVID-19 в стране в начале следующей недели.

Парламент Японии одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19 за счет средств, выделенных из бюджета, сообщает The Japan Times. Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз препарата AstraZeneca.

Розничные продажи в еврозоне в октябре выросли на 1,5%, тогда как ожидался подъем на 0,7%.

В США вышла неплохая статистика по рынку труда: число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 712 тыс. при прогнозах на уровне 775 тыс.

Вместе с тем, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре опустился до 55,9 пункта с октябрьских 56,6 пункта, тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения индекса до 56 пунктов.

Нефть вечером в четверг вернулась к росту в ожидании решения ОПЕК+ по квотам; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 выше уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $48,42 за баррель (+0,4% и +1,8% в среду), январская цена WTI - $45,33 за баррель (+0,1% и +1,6% накануне).

Страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил в интервью иранскому журналисту Резе Занди (Reza Zandi) о существующей вероятности того, что ОПЕК+ примет решение о постепенном наращивании нефтедобычи на 0,5 млн б/с с января.

Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг после министерской конференции ОПЕК+ расскажет о позиции России по дальнейшей судьбе нефтяной сделки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее перенос встречи ОПЕК+ с 1 декабря вызвал опасения по поводу разногласий внутри альянса относительно отсрочки наращивания добычи. В настоящий момент снижение добычи составляет 7,7 млн б/с. Согласно текущим условиям сделки, добыча будет увеличена почти на 2 млн б/с с января 2021 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-6,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-2,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,6%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-2,4%).

Выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+27,7%), "Росгосстраха" (+21%, до 0,2644 рубля - максимум за 2 года), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+12,2%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+9,3%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,2%).

Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" на заседании 1 декабря рекомендовал внеочередному собранию акционеров (состоится 30 декабря в заочной форме) направить часть нераспределенной чистой прибыли на выплату дивидендов в денежной форме в размере 0,025013777 рубля на одну обыкновенную акцию. Закрытие реестра под дивиденды рекомендовано установить 12 января 2021 года. В среду, 2 декабря, акции "Росгосстраха" на этих новостях выросли на 40%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 95,18 млрд рублей (из них 15,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,54 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,84 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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