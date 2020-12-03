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03 декабря 2020 года 19:40

Рубль вечером заметно повышается к доллару и евро благодаря спросу на риск

Москва. 3 декабря. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на мировых рынках и росту спроса на риск.

Курс доллара США составил 74,37 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 70 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 75 руб./$1 впервые с 18 сентября. Евро стоил 90,49 руб./EUR1, подешевев на 38,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 55,71 копейки - до 82,63 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно повышается к доллару и евро на вечерних торгах благодаря позитивной динамике мировых рынков и росту спроса на риск. Поддержку рисковым активам продолжают оказывать новости о вакцинах против COVID-19 и надежды на новое стимулирование в США.

Премьер Великобритании Борис Джонсон накануне приветствовал решение британского Агентства по регулированию лекарственных препаратов (MHRA) одобрить применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что британские власти начнут прививочную кампанию против коронавируса COVID-19 в стране в начале следующей недели.

Парламент Японии одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19 за счет средств, выделенных из бюджета, сообщает The Japan Times. Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз препарата AstraZeneca.

Лидер демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойер заявил в среду, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные, пишет MarketWatch.

Днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла использовать это предложение как основу для переговоров.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан сказал, что рост экономики США может остановиться к концу года в случае дальнейшего распространения коронавируса в стране. "Рост замедляется, и мы можем прийти к тому, что в зависимости от масштаба вспышки (вируса - ИФ) этот рост остановится либо в конце текущего года, либо в первом квартале (2021 года - ИФ)", - сказал он в интервью CNBC.

По его словам, "следующие три-шесть месяцев будут сложными". Однако глава ФРБ Далласа ожидает возвращения к уверенному экономическому росту в более долгосрочной перспективе на фоне массовой вакцинации. По его прогнозу, в 2021 году ВВП США может вырасти на 3,5%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в четверг рубль продолжил волну укрепления к основным мировым валютам, а с учетом стабилизации рынка энергоносителей выше $48 за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent поводом к покупкам в рубле выступил подъем большинства ведущих валют развивающихся стран. "Интерес к валютам EM вызван ростом спроса на риск, который поддержали данные по деловой активности в сфере услуг европейских стран и США. В результате пара "доллар-рубль" потеряла 0,8%, отступив в район ниже 74,5 руб./$1 и установив трехмесячные минимумы. В дальнейшем ожидаем попыток пары "доллар-рубль" закрепиться в диапазоне 73-75 руб./$1. Однако есть риски возобновления ослабления национальной валюты. Так, продажам может способствовать переход рынка энергоносителей к снижению на фоне результатов саммита ОПЕК+. В этом случае доллар сможет компенсировать часть потерь последних дней и отыграть отметку 75 руб./$1", - полагает Зварич.

"Рубль продолжает с начала ноября демонстрировать среднесрочный тренд на укрепление, ускорившись в росте в последние дни. Сегодня пара "доллар-рубль" опустилась ниже уровня 75 руб./$1 впервые за 2,5 месяца. Позитивными факторами остаются относительно сильные цены на нефть и приток средств внешних инвесторов. Минфин в полдень объявил, что объем ежедневных продаж валюты декабре снизится незначительно - до 2,2 млрд рублей в день по сравнению с 2,5 млрд рублей в день в ноябре. Эта новость стала также "бычьей" для рубля, так как ранее многие на рынке опасались, что Минфин может перейти от продаж валюты к покупкам уже в декабре. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что дезинфляционные риски в РФ в 2021 году будут преобладать, несмотря на текущее ускорение инфляции. Глава ЦБ вновь подчеркнула, что денежно-кредитная политика Центробанка будет оставаться мягкой и в следующем году, несмотря на то, что в настоящее время инфляция уже превысила прогноз регулятора", - отмечает главный инвестиционный стратег компании "Открытие Брокер" Константин Бушуев.

Цены на нефть эталонных марок повышаются вечером в четверг. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК поднялась на 0,46% - до $48,34 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет увеличилась на 0,18% - до $45,26 за баррель.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане сказал в интервью иранскому журналисту, что существует вероятность того, что ОПЕК+ примет решение о постепенном наращивании нефтедобычи на 0,5 млн баррелей в сутки. "Да, это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли в настоящее время более вероятно принятие решения о постепенном увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки.

Саудовская Аравия, по данным "Интерфакса", предлагала отложить наращивание добычи на три-шесть месяцев, однако российские нефтяные компании согласились на отсрочку только на три месяца.

Как отмечает Bloomberg, сделка, скорее всего, позволит сохранить дефицит на рынке в первом квартале, что приведет к значительному сокращению запасов. Если бы ОПЕК+ увеличили добычу на 1,9 млн баррелей в сутки с 1 января, на рынке образовался бы избыток предложения, считают экономисты.

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 декабря по 14 января будет эквивалентен 50,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 2,2 млрд рублей, сообщило ведомство. Месяцем ранее объем продаж составлял 50,1 млрд рублей, ежедневно по 2,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 декабря на 41,55 копейки, до 75,1996 руб./$1, и уменьшил курс евро на 11,06 копейки, до 91,1946 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в четверг на 58,31 копейки по отношению к среде и составил 75,0727 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 59,52 копейки и составил 74,9306 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 954,493 млн, из которых $741,307 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 213,186 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 21,69 копейки, до 91,0332 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 26,42 копейки и составил 90,9409 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR502,445 млн, из которых EUR140,907 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR361,538 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного понизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 4,48% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 4,73%, 4,96% и 4,88% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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