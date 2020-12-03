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03 декабря 2020 года 19:28
Ухудшение внешнего фона в пятницу может спровоцировать волну восстановления доллара - ПСБ
Ухудшение внешнего фона в пятницу может спровоцировать волну восстановления доллара, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Богдана Зварича. "Рубль на валютной секции Московской биржи продолжил укрепляться к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,9%, отступив ниже 74,5 рубля, евро снизился на 0,4%, торгуясь в районе 90,6 рубля. Отметим, что на фоне стабилизации рынка энергоносителей, поводом к росту рубля стала динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня укрепились. В результате, пара доллар/рубль ушла ниже поддержки, расположенной на уровне 75 рублей, и установила трехмесячные минимумы", - комментирует Зварич. По мнению эксперта, дальнейшем стоит ожидать попыток американской валюты закрепиться в диапазоне 73-75 рублей. Однако ухудшение внешнего фона может спровоцировать волну восстановления доллара. В частности, этому может поспособствовать снижение рынка энергоносителей на фоне результатов саммита ОПЕК+. В этом случае доллар попытается отыграть часть потерь. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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