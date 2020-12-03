Цены евробондов РФ в четверг слегка подросли благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 3 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы в ожидании скорого отступления коронавирусной эпидемии. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 2 декабря и составила 116,3% от номинала, что соответствует доходности 1,69% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 0,8 базисного пункта, составив 101,78% от номинала (доходность не изменилась и составила 0,12% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3 пункта, составив 157 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 43 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 142% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,25% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 12 базисных пунктов, поднявшись до 137,05% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,21% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 8 базисных пунктов, до 115,515% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, до 1,76% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 подорожал на 24 базисных пункта, до 135,97% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,22% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 18 базисных пунктов - до 113,69% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта, до 2,01% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,91% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 1,23% годовых).

"Ожидания постепенного возвращения к нормальной жизни после коронавирусной пандемии оказывают в настоящее время поддержку рисковым активам. Наиболее заметен приток западных денежных средств на валютном рынке, где российский рубль в последние дни заметно укрепляется и сегодня достиг максимумов с сентября. Все это, конечно, позитивно и для долгового рынка. Однако снижающиеся в цене базовые активы и соответствующий рост доходностей US Treasuries сдерживают ценовой рост, поэтому повышение котировок российских евробондов в целом относительно небольшое. Тем не менее, это позитивный фактор. Несмотря на то, что абсолютное повышение цен относительно скромное, идет сужение суверенных спредов за счет роста безрисковых процентных ставок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.