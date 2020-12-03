Индекс РТС в пятницу может снизиться до 1310 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс РТС в пятницу может снизиться до 1310 пунктов, индекс Мосбиржи встретит конец недели на уровне 3150 п., отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Внешний фон для российского рынка акций в четверг нейтральный, - полагает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов. - Ключевые индексы США держатся в боковом тренде на фоне ожиданий принятия базового пакета стимулов в Конгрессе. Европа и Азия сегодня преимущественно в минусе. Рынки отходят от локальных максимумов, инвесторы фиксируют прибыль. В акциях развивающихся стран сохраняется растущая динамика: MSCI Emerging markets в плюсе на 1%".

Индекс РТС корректируется в рамках краткосрочной фиксации прибыли игроками. Перед тем как перейти к снижению, в четверг днем рынок протестировал отметку 1340 пунктов - в первый раз в середины августа. Данная вершина может стать точкой сопротивления на ближайшие сессии, считает эксперт. К вечеру торги идут вблизи 1330 пунктов. "В пятницу мы можем увидеть продолжение коррекции вплоть до 1310. При позитивном сценарии рынок будет консолидироваться в диапазоне 1320-1340 пунктов", - прогнозирует Емельянов.

Индекс Мосбиржи теряет порядка 1%. Рост нефти утром позволил рынку обновить локальный максимум, поднявшись выше 3190 пунктов, чего не удалось сделать накануне. Позднее рынок просел до 3150, что является, на взгляд Емельянова, достаточно равновесным уровнем. На этих отметках аналитик "Фридом Финанс" ожидает встретить конец недели, однако возможен небольшой подъем в пределах 20 пунктов на фоне ожидаемой коррекции рубля.

"Фаворитом рынка в четверг выступают акции "Сафмар финансовые инвестиции", которые прибавили к концу дня 4,5%. Рост бумаг происходит в отсутствие значимых новостей на средних объемах торгов. В итоге котировки вернулись к уровням средины октября. Для акций "Сафмара" характерна столь высокая волатильность. В контексте растущего широкого рынка движение в этих бумагах может продолжиться и на последующих сессиях. Акции способны подняться в ближайшие недели до 520 рублей за штуку, или еще на 5%", - отмечает Емельянов.

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