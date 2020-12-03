Падение доллара может остановиться в районе 74,55-74,67 руб./$1 - BCS Express

Падение доллара по отношению к рублю может остановиться в районе отметок 74,55-74,67 руб./$1, говорится в комментарии BCS Express.

Пара доллар/рубль пробила нижнюю границу диапазона консолидации 75,3-76,68 руб./$1, направившись к следующей поддержке, находящейся в области 74,55-74,67 руб./$1, констатирует эксперт Дмитрий Бабин. "Вероятно, в этом районе падение доллара приостановится, и мы увидим по меньшей мере попытку скорректировать потери", - отмечает он.

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