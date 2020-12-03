Рубль, возможно, останется в пределах 75-76 руб./$1 в первой половине декабря - Sberbank CIB

Рубль может остаться в диапазоне 75-76 руб./$1 в первой половине декабря и, возможно, завершит текущий год на уровне 74 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

"В последнее время рубль укрепился благодаря росту цен на нефть и глобальному ослаблению доллара на фоне новостей о вакцинах от коронавируса. Его укрепление не было избыточным, а геополитическая премия остается повышенной, так как на текущих уровнях многие инвесторы стремятся покупать иностранную валюту, хеджируясь от потенциальных рисков, - пишут эксперты. - Такая ситуация может сохраниться в первой половине декабря, и рубль останется в диапазоне 75-76 руб./$1".

При этом аналитики Sberbank CIB отмечают, что в декабре ФРС и ЕЦБ могут объявить о дополнительном монетарном стимулировании, а в США могут представить новый пакет фискальных мер поддержки. В результате ближе к концу декабря начнется предновогоднее ралли, а цена Brent, возможно, закрепится около $50/барр., если ОПЕК+ продлит текущие ограничения на добычу на 1К21. Евро может приблизиться к отметке $1,22, так как ситуация с коронавирусом в Европе улучшается, и экономическая активность, вероятно, вырастет. На этом фоне рубль к концу текущего года может достичь уровня 74 руб./$1, предполагают в Sberbank CIB.

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