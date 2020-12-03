Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании заседания ОПЕК+

Москва. 3 декабря. Доллар развернулся вниз и немного снижается, евро растерял значительную часть утреннего роста и лишь слегка повышается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании заседания ОПЕК+.

Курс доллара США составил 74,98 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 75 руб./$1 впервые с 18 сентября. Евро стоил 90,93 руб./EUR1, подорожав на 5,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,5 копейки - до 82,16 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 декабря на 41,55 копейки, до 75,1996 руб./$1, и уменьшил курс евро на 11,06 копейки, до 91,1946 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл утренние потери и демонстрирует лишь незначительную разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах. Игроки находятся в ожидании заседания ОПЕК+. Заседание состоится в четверг после переноса переговоров на два дня, за которые нефтепроизводители рассчитывали прийти к консенсусу.

Как сообщает Dow Jones, ОПЕК и Россия близки к тому, чтобы согласовать увеличение добычи на 0,5 млн баррелей в сутки вместо ранее планировавшихся 1,9 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия, по данным "Интерфакса", предлагала отложить наращивание добычи на три-шесть месяцев, однако российские нефтяные компании согласились на отсрочку только на три месяца.

Как отмечает Bloomberg, сделка, скорее всего, позволит сохранить дефицит на рынке в первом квартале, что приведет к значительному сокращению запасов. Если бы ОПЕК+ увеличили добычу на 1,9 млн баррелей в сутки с 1 января, на рынке образовался бы избыток предложения, считают экономисты.

В среду поддержку рисковым активам оказали новости о вакцинах против COVID-19 и надежды на новое стимулирование в США. Премьер Великобритании Борис Джонсон накануне приветствовал решение британского Агентства по регулированию лекарственных препаратов (MHRA) одобрить применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что британские власти начнут прививочную кампанию против коронавируса COVID-19 в стране в начале следующей недели.

Парламент Японии одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19 за счет средств, выделенных из бюджета, сообщает The Japan Times. Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз препарата AstraZeneca.

Лидер демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойер заявил в среду, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные, пишет MarketWatch.

Днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла использовать это предложение как основу для переговоров.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после того, как стало известно, что страны ОПЕК+ могут с января увеличить добычу.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг уменьшилась на 0,44% - до $48,04 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,55% - до $45,03 за баррель.

"Рубль по отношению к доллару реализовал ранее обозначенную нами краткосрочную цель на уровне 75 руб./$1. Позитивный результат заседания ОПЕК+ может привести к попытке цен на нефть Brent протестировать психологическое сопротивление $50 за баррель. При такой динамике курс "доллар-рубль" может войти в диапазон 74,5-75 руб./$1. Однако пока мы не видим факторов, которые позволяли бы уверенно говорить о том, что Brent способна закрепиться выше $50 за баррель. Поэтому в краткосрочной перспективе мы не исключаем коррекцию рубля и тестирование 76 руб./$1 теперь уже в качестве сопротивления", - подчеркивает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

"Инвесторы ждут официального заседания ОПЕК+. Сообщается, что после двух дней неформальных переговоров министры, которые примут участие в заседании, немного приблизились к компромиссу. Представители ОПЕК+ обсуждают возможность более ограниченного корректирования текущих условий соглашения (напомним, что ранее предлагалось отложить повышение добычи на три месяца). На наш взгляд, обсуждаемые варианты приведут к сокращению запасов в первом квартале 2021 года, особенно на фоне высокого спроса в Азии. По нашему мнению, участники ОПЕК+, скорее всего, заключат новое соглашение, и, несмотря на то что его условия, вероятно, будут не столь позитивными для рынка, как предполагалось изначально, котировки Brent могут подняться до уровня сопротивления $48,7 за баррель, а при его прорыве нацелятся на $49,2 за баррель", - отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 декабря по 14 января будет эквивалентен 50,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 2,2 млрд рублей, сообщило ведомство.

Месяцем ранее объем продаж составлял 50,1 млрд рублей, ежедневно по 2,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного понизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 4,48% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 4,73%, 4,96% и 4,88% годовых соответственно.