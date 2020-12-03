Газпромбанк сохраняет консервативный прогноз роста экономики РФ в 2021г на уровне 1,5-2,0%

Газпромбанк сохраняет консервативный прогноз роста экономики РФ в 2021 году на уровне 1,5-2,0%, сообщается в обзоре банка.

Экономическая активность в РФ затормозилась в начале четвертого квартала текущего года после значимого улучшения динамики реального ВВП в 3К20, констатирует аналитик Сергей Коныгин. Экономика реагирует на повторное введение карантинных ограничений в результате наступления второй волны COVID-19.

"По нашим оценкам, введение "жесткого" карантина во 2К20 обошлось в ~4 п.п. ВВП. В ближайшие месяцы мы не ожидаем повторения масштабных ограничений. Однако всплеск распространения эпидемии будет сказываться на будущих темпах роста экономики. Мы прогнозируем, что падение экономики по итогам 2020 г. окажется чуть ниже 4,0% на фоне сберегательной модели поведения россиян. Население наращивает свои активы на фондовом рынке, при этом сдерживая потребление", - пишет Коныгин.

Аналитик считает, что интерес физических лиц к фондовому рынку будет сохраняться. По его оценкам, Банк России не изменит курс на мягкую политику и в следующем году, ставки по банковским депозитам останутся вблизи инфляции, а рост ставок возможен в 2022 г. На этом фоне переток сбережений россиян из традиционных депозитов в потенциально более доходные инструменты (акции, облигации) сохранится, указывает Коныгин.

По мнению эксперта Газпромбанка, в следующем году восстановление экономики будет умеренным. "Запуск производства вакцины и ослабление эпидемии будут иметь ключевое значение для возврата на устойчивую траекторию роста. Мы ожидаем реальный рост ВВП на уровне 1,5-2,0%", - отмечает аналитик.

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