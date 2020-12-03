Индекс Мосбиржи закроет торги в четверг в диапазоне 3145-3200 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 3145-3200 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Риски для "быков" на фондовом рынке в краткосрочном периоде связаны с наметившимся усилением централизованной поддержки сегменту качественных активов, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин.

Ключевые тренды, поддерживавшие котировки бумаг в последние недели, пока остаются в силе, в то же время новостной и внешний фоны сигнализируют в пользу снижения в ходе сессии, обращает внимание эксперт "Фридом Финанс".