Потенциал роста акций Мосбиржи ограничен - "Атон"

Потенциал роста котировок акций "Московской биржи" ограничен несмотря на сильные операционные результаты по итогам ноября, считают аналитики "Атона".

При этом эксперты отмечают, что в настоящее время акции биржи торгуются с мультипликатором P/E 2020 14.0x, что выше исторического среднего показателя 10-13x.

"Московская биржа" продемонстрировала сильные операционные результаты по итогам ноября 2020 года, зафиксировав очередные рекорды по объемам торгов акциями и производными финансовыми инструментами, что поддержит ее комиссионный доход, - говорится в комментарии инвесткомпании. - Рублевые средства тоже остаются на высоком уровне, что также способствует росту процентных доходов на фоне падения процентных ставок".

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