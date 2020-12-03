Размещение новых бондов Московской области может завершиться в нижней половине заявленного ориентира - "Уралсиб"

Формирование книги заявок новых бондов Московской области будет, скорее всего, в нижней половине заявленного ориентира по ставке купона 5,95-6,05%, говорится в обзоре "Уралсиба".

Московская область (-/Ba1/BBB-) проводит в четверг с 11:00 до 15:00 букбилдинг по новому выпуску облигаций объемом до 30 млрд руб. и сроком обращения семь лет, отмечается в обзоре корпорации. Предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала в даты выплаты 10-го и 14-го купонов, 20% в дату 18-го купона, 15% в дату 22-го купона, 10% в дату 25-го купона и оставшиеся 5% в дату погашения. Дюрация оценивается в 3,69 года. Ориентир по ставке купона - 5,95-6,05% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,08-6,19% и премии к кривой ОФЗ 100-110 б.п.

"Это уже третий выпуск облигаций, который Московская область размещает за последние несколько месяцев: в июле размещена серия 34014 номинальным объемом 14 млрд руб., а в середине ноября - серия 35015 на 30 млрд руб. Бумаги серии 34014 были проданы с премией к кривой ОФЗ около 95 б.п., при размещении же серии 35015 премия оказалась чуть выше, около 100 б.п. Мы считаем оправданной премию к кривой ОФЗ в 100-105 б.п. и ждем формирования книги заявок в нижней половине предложенного организаторами диапазона", - отмечают аналитики "Уралсиба" Ирина Лебедева и Наталия Березина.

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