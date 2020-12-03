Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, упали металлурги во главе с НЛМК

Москва. 3 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, поддержку оказывает растущая нефть в ожидании решения ОПЕК+ по квотам с января; упали бумаги металлургов во главе с акциями "Новолипецкого металлургического комбината" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3185,37 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1335,18 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 5,8%.

Доллар стоит 75,16 рубля (+0,09 рубля), золото - $1845,1 за унцию (+0,8%).

Подешевели акции "НЛМК" (-5,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Компания Владимира Лисина накануне продала 2,1% акций НЛМК в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ). "Fletcher Group Holdings Limited объявляет об успешном размещении около 128 млн акций НЛМК", - говорится в заявлении по итогам сделки. Ее объем оказался чуть больше, чем анонсировалось в среду вечером (около 120 млн акций, 2% капитала).

В заявлении не раскрыта цена размещения. В результате АВВ доля Fletcher в НЛМК снизилась до 79,3% с 81,4%, free float теперь равен 20,7%, сказано в пресс-релизе.

Подорожали акции "Московской биржи" (+2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%).

Топ-менеджмент АФК "Система" может предложить совету директоров удвоить размер дивидендов по итогам 2020 года - при условии сохранения позитивных тенденций в IV квартале, говорится в финансовом отчете корпорации.

Выручка АФК "Система" в III квартале 2020 года выросла на 9,6% в годовом выражении и составила 184,9 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные ранее аналитики ожидали, что выручка АФК вырастет на 5,9% - до 178,7 млрд рублей.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть выросла на фоне благоприятных новостей из Европы и позитивных ожиданий от грядущей встречи ОПЕК+.

По сообщению британского министерства здравоохранения, Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer. Перспектива скорой вакцинации в Великобритании и других странах Европы снижает вероятность продления жесткого карантина, что обеспечит более стабильный спрос на топливо. Члены альянса ОПЕК+ в четверг в 16:00 МСК проведут встречу в формате телеконференции, на которой обсудят параметры сделки по сокращению добычи после 1 января 2021 года. Среди возможных вариантов продление действующего уровня сокращений добычи до конца I квартала или постепенное увеличение добычи с шагом 0,5 млн б/с в месяц начиная с января.

Фьючерсы на Brent превысили $48 за баррель. Несмотря на рост оптимизма, котировки остаются в прежнем торговом диапазоне, и дальнейшая динамика может зависеть от того, какое решение примут страны ОПЕК+. Нейтральным сценарием можно считать продление сокращений до конца I квартала, отмечает эксперт.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова, цены на нефть Brent выросли на новостях об одобрении вакцины Pfizer в Англии и планах США получить ее уже к 15 декабря для 170 тыс. человек. В четверг в фокусе внимания саммит ОПЕК+. "Мы не ожидаем, что стороны согласуют повышенные квоты на первый квартал 2021 года ввиду большого количества разногласий внутри альянса и более высокого уровня цен на нефть, чем в апреле, когда принимали предыдущее решение. Острой необходимости в дополнительном сокращении добычи нет", - считает эксперт.

При таком раскладе можно ожидать негативной реакции нефти Brent - отката к $45 за баррель и ниже. До итогов саммита февральский контракт будет консолидироваться в зоне $47-48 за баррель, считает Крылова.

В США в среду индексы акций изменились на 0,1-0,2%, S&P 500 (+0,2%) обновил рекордный максимум второй день подряд. В ходе торгов фондовый рынок США колебался между ростом и снижением, но получил поддержку благодаря заявлению лидера демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойера, который сказал, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные, пишет MarketWatch. Хойер заявил журналистам, что обсудил этот вопрос с лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом.

Днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу переговоров.

Избранный президент США Джо Байден в интервью The New York Times заявил, что не будет сразу отменять таможенные пошлины на китайские товары, введенные администрацией Дональда Трампа.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%) в ожидании скорого начала применения вакцины от COVID-19 в различных странах мира; стабильны Европа (индекс FTSE подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне среды).

Премьер Великобритании Борис Джонсон накануне приветствовал решение британского Агентства по регулированию лекарственных препаратов (MHRA) одобрить применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что британские власти начнут прививочную кампанию против коронавируса COVID-19 в стране в начале следующей недели.

Парламент Японии одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19 за счет средств, выделенных из бюджета, сообщает The Japan Times. Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз препарата AstraZeneca.

Нефть утром в четверг не оставляет попыток роста в ожидании решения ОПЕК+ по квотам; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $48,45 за баррель (+0,4% и +1,8% в среду), январская цена WTI - $45,4 за баррель (+0,3% и +1,6% накануне).

В среду поддержку рынку оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе, новости об одобрении вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech в Великобритании, а также надежды на прогресс в переговорах ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. ОПЕК+ проведет заседание в четверг после переноса переговоров на два дня, за которые нефтепроизводители рассчитывали прийти к консенсусу.

Ранее перенос встречи ОПЕК+ с 1 декабря вызвал опасения по поводу разногласий внутри альянса относительно отсрочки наращивания добычи. В настоящий момент снижение добычи составляет 7,7 млн б/с. Согласно текущим условиям сделки, добыча будет увеличена почти на 2 млн б/с с января 2021 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+20,7%, до 0,2638 рубля - максимум за 2 года), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+6,1%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (+3,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,7% и +2,1% "префы"), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1,6%).

Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" на заседании 1 декабря рекомендовал внеочередному собранию акционеров (состоится 30 декабря в заочной форме) направить часть нераспределенной чистой прибыли на выплату дивидендов в денежной форме в размере 0,025013777 рубля на одну обыкновенную акцию. Закрытие реестра под дивиденды рекомендовано установить 12 января 2021 года. В среду, 2 декабря, акции "Росгосстраха" на этих новостях выросли на 40%.

Подешевели бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2%), En+ (MOEX: ENPG) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,95 млрд рублей (из них 2,2 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,49 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 1,21 млрд рублей - на акции "НЛМК").