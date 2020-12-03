Рубль движется к цели в 74,5 руб./$1 - BCS Express

Рубль прервал игнорирование высоких цен энергоносителей и с недельным опозданием движется к первой цели укрепления в 74,5 руб./$1, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Российский рубль прервал игнорирование высоких цен энергоносителей. Корреляция резко повысилась в область прямых высоких связей. Аномалия стала снижаться, и мы наблюдали достаточно оперативное падение пары USD/RUB. Курс вплотную приблизился к 75 руб. за доллар США. Наши оценки предполагали еще к концу ноября достижение 74,5. Таким образом, с недельным запозданием рубль движется к первой цели укрепления. Сегодня возможно лишь некоторое замешательство, однако техническая картина, не говоря уже о фундаментальной недооцененности отечественной валюты, говорит о вероятности продолжения нисходящего движения валютных пар", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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