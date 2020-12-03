Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,5-76,2 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,5-76,2 руб./$1 и на уровне 90,7-91,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"После утреннего снижения отечественная валюта в среду вечером перешла к росту. Свою роль в укреплении рубля относительно доллара и евро сыграла динамика мировых бирж, а также рост нефтяных котировок. Цены на нефть начали рост после сообщений о том, что альянс ОПЕК+ пришел к единой позиции относительно перспектив продления действующего соглашения по квотам на первый квартал 2021 года. Ожидается, что в четверг картель примет общее решение о том, что с 1 января объемы добычи сохранятся на текущем уровне, увеличение в размере 1,9 млн баррелей в сутки переносится на более долгий срок, когда будет очевиден рост спроса на энергоносители", - отмечает Тузов.

Кроме того, рынки позитивно восприняли информацию о предложении группы конгрессменов по выделению для экономики США пакета мер на 900 млрд долларов, указывает эксперт. В Великобритании было одобрено применение вакцины от компаний Pfizer Inc. и BioNTech, массовая вакцинация может начаться в ближайшее время.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,14% и составила 47,96 долларов за баррель, цена январский контрактов на нефть марки WTI выросла на 1,26% и составила 45,11 долларов за баррель, констатирует аналитик "Универ Капитала".

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