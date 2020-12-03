Идея дня: инвесторы должны иметь некоторую долю защитных активов в декабре - "ВТБ Мои инвестиции"

Инвесторы должны иметь некоторую долю защитных активов в декабре, в частности, российские еврооблигации, говорится в комментарии "ВТБ Мои инвестиции".

"Декабрь - месяц высокой неопределенности. И мы не уверены, что многие к этому готовы. Наш совет: 1) придерживайтесь стратегии на нормализацию ситуации в экономике, отдавая предпочтение акциям циклических отраслей, и 2) будьте осторожны в декабре из-за большого количества неопределенностей на фоне повышенной стоимости активов. Последнее означает, что инвесторы должны иметь некоторую долю защитных активов в портфеле. Используйте российские еврооблигации для рублевых и долларовых активов соответственно, чтобы продолжать получать доход с ограниченным риском по части вашего инвестиционного портфеля", - отмечают эксперты инвестбанка.

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