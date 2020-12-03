Утренние прогнозы: в четверг вероятен нейтральный старт торгов акциями РФ

Внешний фон на утро четверга аналитики оценивают как нейтральный и ждут аналогичного открытия торгов российскими акциями.

BCS Express (Василий Карпунин): "Сложившийся внешний фон предполагает нейтральный старт торгов по индексу Мосбиржи в четверг. При этом по индексу в настоящее время можно наблюдать локальную перекупленность, однако пространство для подъема еще сохраняется. В качестве ближайших целей выделяем область новых исторических максимумов 3225-3245 пунктов".

Промсязьбанк (Евгений Локтюхов): "По состоянию на утро настроения на мировых рынках мы оцениваем как слабо негативные. Хотя азиатские рынки преимущественно умеренно растут, китайский Shanghai Composite и фьючерсы на американские индексы находятся под небольшим давлением, умеренные потери несут и цены на нефть и промышленные металлы. Сегодня в первой половине дня ждем от индекса Мосбиржи слабых попыток продвинуться к отметке 3200 пунктов, однако видим риск ухудшения настроений в течение торговой сессии и охлаждения спроса на "фишки" на фоне невнятного внешнего фона и опасений относительно неспособности ОПЕК+ продлить ограничения по добыче на 1 квартал 2021 года".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Рынок акций РФ начнет торги в четверг со слабого позитива. Индекс Мосбиржи уже торгуется выше уровня открытия в начале года, теперь мы ждем обновления им исторических максимумов. Возможно, произойдет это не в четверг, пока внешний фон говорит о слабо позитивном открытии рынка: после закрытия у нас основных торгов в среду американские индикаторы подросли, но сейчас торгуются в легком минусе, также как и нефть".

"Финам" (Александр Ковалев): "С технической точки зрения, на дневном графике Индекс Мобиржи находится в шаге от исторических максимумов в 3226,89 п. С учетом относительно благоприятного фона рынок сегодня может протестировать исторические вершины. Ближайшая линия поддержки находится на уровне 3090,72 п. Имеются признаки перекупленности, которые могут спровоцировать движение индекса вниз, если новости дадут для этого повод".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3180-3200 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3160, 3150 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3200, 3220 п. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся сегодня утром".