Рубль попробует уйти ниже отметки 75 руб./$1 - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль попробует уйти ниже отметки 75 руб./$1 в четверг, но рост рубля вряд ли продлится долго, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Уже на следующей неделе можно ожидать сокращения объема валютных интервенций ЦБ в рамках бюджетного правила из-за относительно дорогой нефти в ноябре, отмечает эксперт. Кроме того, активизируются импортеры для пополнения своих товарных запасов накануне и после новогодних распродаж.

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