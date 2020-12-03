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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций РФ начнет торги в четверг со слабого позитива - "Алор Брокер"
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03 декабря 2020 года 09:34
Рынок акций РФ начнет торги в четверг со слабого позитива - "Алор Брокер"
Рынок акций РФ начнет торги в четверг со слабого позитива, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Индекс Мосбиржи уже торгуется выше уровня открытия в начале года, теперь мы ждем обновления им исторических максимумов. Возможно, произойдет это не в четверг, пока внешний фон говорит о слабо позитивном открытии рынка: после закрытия у нас основных торгов в среду американские индикаторы подросли, но сейчас торгуются в легком минусе, также как и нефть", - указывает главный аналитик Алексей Антонов. Российский рынок акций в среду продолжил рост, прибавив 1,33%. "Причем российский рынок выглядел намного сильнее других, а покупки шли по широкому спектру "первого эшелона". Это является свидетельством того, что рост все-таки является отражением притока средств крупных (преимущественно западных) инвесторов", - отмечает Антонов. Эксперт обращает внимание, что динамика рынка до конца недели будет зависеть от нефти. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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