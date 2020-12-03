Рынок акций РФ начнет торги в четверг со слабого позитива - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ начнет торги в четверг со слабого позитива, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Индекс Мосбиржи уже торгуется выше уровня открытия в начале года, теперь мы ждем обновления им исторических максимумов. Возможно, произойдет это не в четверг, пока внешний фон говорит о слабо позитивном открытии рынка: после закрытия у нас основных торгов в среду американские индикаторы подросли, но сейчас торгуются в легком минусе, также как и нефть", - указывает главный аналитик Алексей Антонов.

Российский рынок акций в среду продолжил рост, прибавив 1,33%. "Причем российский рынок выглядел намного сильнее других, а покупки шли по широкому спектру "первого эшелона". Это является свидетельством того, что рост все-таки является отражением притока средств крупных (преимущественно западных) инвесторов", - отмечает Антонов.

Эксперт обращает внимание, что динамика рынка до конца недели будет зависеть от нефти.

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