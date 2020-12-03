Рубль останется чуть выше отметки 75 руб./$1 в четверг утром - ПСБ

Пара доллар/рубль, вероятно, удержит позиции чуть выше 75 руб./$1 в четверг утром, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

Фактором, способствующим продажам в рубле в четверг утром, по мнению эксперта, выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2%, торгуясь в районе $48,1 за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия среды не даст дополнительных ориентиров для направленного движения в рубле.

"Несмотря на снижение цен на нефть, в начале дня ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 75 руб./$1. В дальнейшем, в случае отката цен на нефть на фоне решения саммита ОПЕК+, продажи в рубле могут усилиться, что приведет к коррекционному росту американской валюты. В этом случае к концу сессии она может отыграть часть потерь предыдущих дней и вернуться в район 75,5-76 руб./$1, - пишет Зварич. - Также данной динамике может поспособствовать желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям в долларе".

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